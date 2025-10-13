«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере

«У всех нас есть ненависть, глубокая ненависть к кому-то во вселенной, к кому-то в классе. Давайте сведем это к школьной политике. Всегда есть ребенок, которого мы терпеть не можем. Думаю, мы все согласимся, что и мы — тот самый ребенок для кого-то другого. К сожалению, все стороны политического спектра сейчас пытаются заглушить голос этого ребенка, но они не понимают иронии того, что они тоже тот самый ребенок для кого-то другого. Если бы мы могли ввести мораторий на это и просто позволить хаосу немного пожить, мы, возможно, нашли бы выход», — сказал Стоун.

