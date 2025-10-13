Елене Блиновской смягчили приговор
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере

Кадр: Netflix

Британская актриса Кира Найтли призналась, что согласилась на участие в аудиоспектакле по «Гарри Поттеру», не зная о скандале вокруг писательницы Джоан Роулинг. Об этом написал The Hollywood Reporter.

Во время пресс-тура фильма «Девушка из каюты № 10» артистку спросили о записи новой аудиокниги — в ней Найтли озвучит Долорес Амбридж. У актрисы уточнили, как она относится к призывам бойкотировать проект из-за причастности к нему Роулинг.

«Я не знала об этом. Мне очень жаль», — отметила Найтли. Она добавила: «Думаю, мы все сейчас живем в такой период, когда придется решать, как жить всем вместе, не так ли? У нас всех очень разные мнения. Надеюсь, мы сможем найти уважение».

Позицию артистки поддержал режиссер «Девушки из каюты № 10» Саймон Стоун. «Думаю, это верно. <…> Всем необходимо осознать, что каждый из нас — тоже невыносимый голос в комнате для кого-то», — подчеркнул он. 

«У всех нас есть ненависть, глубокая ненависть к кому-то во вселенной, к кому-то в классе. Давайте сведем это к школьной политике. Всегда есть ребенок, которого мы терпеть не можем. Думаю, мы все согласимся, что и мы — тот самый ребенок для кого-то другого. К сожалению, все стороны политического спектра сейчас пытаются заглушить голос этого ребенка, но они не понимают иронии того, что они тоже тот самый ребенок для кого-то другого. Если бы мы могли ввести мораторий на это и просто позволить хаосу немного пожить, мы, возможно, нашли бы выход», — сказал Стоун.
 

Вокруг Джоан Роулинг разгорелся скандал в 2020 году. Все началось с того, что она написала в твиттере, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».

«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.

Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд.

В 2024 году Роулинг призналась, что не сможет простить Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актеров, которые «используют свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей». 

«Знаменитости, которые поддерживают движение, направленное на ущемление прав женщин, завоеванных ими с таким трудом, и которые используют свои платформы для поддержки трансгендерного перехода среди несовершеннолетних, могут приберечь свои извинения для травмированных людей, пожалевших о переходе, и женщин», — подчеркнула писательница.

Недавно писательница высмеяла попытки Уотсон примириться с ней. Актриса заявила в интервью, что не считает, что несогласие с человеком исключает возможность общения с ним или каких-либо теплых чувств к нему. 

«Афиша Daily» писала о том, как Роулинг объясняла свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.

