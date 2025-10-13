Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+

Фильм «Вес победы» («The Cut»), в котором звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум сыграл ирландского боксера, выйдет 1 ноября на стриминговом сервисе Paramount+. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто еще в 2024 году, но до проката проект добрался только сейчас. Лента рассказывает о боксере, который на фоне застоя в карьере пошел работать в спортзал.
Однажды герою предоставляется возможность вернуться на профессиональный ринг. Тогда он прибегает к крайним мерам, чтобы быстро сбросить вес и набрать форму.
Сценарий проекта написал Джастин Булл по задумке Марка Лейна. Режиссером фильма выступил Шон Эллис, известный по «Антропоиду» и «Восемь к серебру».
В актерский состав вошли Катрина Балф, Джон Туртурро, Шэри Бидл и Клэр Данн. Продюсерами выступили Блум, Лейн, Леонора Дарби, Джеймс Харрис, Адам Карасик, Брет Саксон и Томас Фаннинг.