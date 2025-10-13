Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»

Стэнли Туччи сыграет главную роль в фильме «Masterplan» — триллере об ограблении Лувра. Съемки начались во Франции и Италии, это первый международный оригинальный проект Prime Video, пишет Variety.
По сюжету герой Стэнли Туччи хочет похитить «Мону Лизу» из Лувра. Для этого он собирает команду из двух талантливых молодых специалистов — итальянки Кьяры (Симона Табаско), профессионалки в киберпреступлениях, а также француза Джея (Виктор Бельмондо), специалиста по взрывчатым веществам. Позже выясняется, что они — брат и сестра, а вор — их отец. Теперь семья вынуждена объединиться, чтобы провернуть ограбление века.
Симона Табаско известна по работе в сериале «Белый лотос», а Виктор Бельмондо снимался в картине «Брижитт Бардо: Искусство жить». Постановкой занимается Томас Винсент («Телохранитель»), а продюсировать фильм будет студия Gaumont, известная по сериалу «Люпен».
Сценарий к фильму написали Джакомо Дурци, Алессандро Фаббри, Альберто Виньяти, Дэвид Уолстенкрофт и Винсент. Фильм будет доступен эксклюзивно на Prime Video более чем в 240 странах.