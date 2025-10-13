Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»

По сюжету герой Стэнли Туччи хочет похитить «Мону Лизу» из Лувра. Для этого он собирает команду из двух талантливых молодых специалистов — итальянки Кьяры (Симона Табаско), профессионалки в киберпреступлениях, а также француза Джея (Виктор Бельмондо), специалиста по взрывчатым веществам. Позже выясняется, что они — брат и сестра, а вор — их отец. Теперь семья вынуждена объединиться, чтобы провернуть ограбление века.