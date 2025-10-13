Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе

Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года
Москвичей предупреждают о первом снеге, резком похолодании и сильных дождях

Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе

Фото: Wikimedia

Датско-китайская исследовательница Аманда Ренай Курдт-Кристиансен работает над сценарием биографического фильма о британском аналитическом философе Бертране Расселе, сообщает Variety. Этот проект станет частью ее диссертации.

В основу ленты лягут архивные материалы и интервью с экспертами. Это будет первый полнометражный игровой фильм о Расселе. Ранее о философе уже снимали документальное кино — «Три страсти Бертрана Рассела» («The Three Passions of Bertrand Russell») с участием Ноама Хомски и Вивьен Вествуд.

Курдт-Кристиансен отметила, сегодня как никогда важно обращаться к правдивым и вдохновляющим историям. Идеи Рассела — его пацифизм и гуманизм — остаются актуальными и «могут найти отклик у зрителей по всему миру, от Лондона до Пекина».

Карьера философа охватила почти столетие: с 1872 по 1970 год. Он застал мировые войны и глобальные политические перемены. Рассел стал одним из основателей аналитической философии и автором знаменитой «Истории западной философии», которая вошла в учебные программы многих стран.

Недавно стало известно, что Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX, Ванессой Бургхардт и Джессикой Альбой. Драма «Дерево синего цвета» расскажет о молодой женщине с расстройством аутистического спектра, которая после окончания школы освобождается от чрезмерной опеки своей матери.

Расскажите друзьям