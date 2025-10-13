Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе

Датско-китайская исследовательница Аманда Ренай Курдт-Кристиансен работает над сценарием биографического фильма о британском аналитическом философе Бертране Расселе, сообщает Variety. Этот проект станет частью ее диссертации.
В основу ленты лягут архивные материалы и интервью с экспертами. Это будет первый полнометражный игровой фильм о Расселе. Ранее о философе уже снимали документальное кино — «Три страсти Бертрана Рассела» («The Three Passions of Bertrand Russell») с участием Ноама Хомски и Вивьен Вествуд.
Курдт-Кристиансен отметила, сегодня как никогда важно обращаться к правдивым и вдохновляющим историям. Идеи Рассела — его пацифизм и гуманизм — остаются актуальными и «могут найти отклик у зрителей по всему миру, от Лондона до Пекина».
Карьера философа охватила почти столетие: с 1872 по 1970 год. Он застал мировые войны и глобальные политические перемены. Рассел стал одним из основателей аналитической философии и автором знаменитой «Истории западной философии», которая вошла в учебные программы многих стран.
