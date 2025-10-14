Елене Блиновской смягчили приговор
Пикник «Афиши» объявил даты проведения в 2026 году

Фото: пресс-материалы

Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» пройдет в 2026 году вновь в двух городах. В Москве он состоится 20 июня, а на Елагином острове в Петербурге — 8 августа. 

Какие артисты выступят на фестивале, пока неизвестно. Однако, как и всегда, Пикник «Афиши» объединит актуальную музыку, гастрономию, культуру и дизайн и сформирует универсальное пространство для отдыха всей семьи.

Пользователи медиасервиса «Афиша» по традиции смогут воспользоваться специальными условиями для покупки билетов. Они также получат эксклюзивный доступ к первым анонсам. Билеты early birds уже доступны

Пикник Афиши 2026. Москва
Концерт / 20 июня
Подробнее на Афише
Пикник Афиши 2026. Санкт-Петербург
Концерт / 8 августа
Подробнее на Афише

«Сегодня Пикник „Афиши“ — часть культурного кода обеих столиц, который определяет ритм всего лета! Рады объявить время и место нашего праздника в следующем году. В 2026-м мы вновь откроем лето в июне в Москве и будем провожать его в августе в Петербурге», — отметил гендиректор «Афиши» Евгений Сидоров.

Он отметил, что компания благодарна аудитории, которая посвящает фестивалю свое драгоценное время. «Вместе мы создадим пространство, где культуры и лайфстайл соединяются вокруг эмоций», — пообещал предприниматель.

В 2025 году Пикник «Афиши» также развернулся в обеих столицах. В Москве выступили Лиза Громова, Петар Мартич, «Моя Мишель», в Петербурге — Петр Налич, Sensee, «Танцы минус». Обзоры редакторов «Афиши Daily» на события можно почитать здесь и здесь

