Пикник «Афиши» объявил даты проведения в 2026 году

Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши» пройдет в 2026 году вновь в двух городах. В Москве он состоится 20 июня, а на Елагином острове в Петербурге — 8 августа.
Какие артисты выступят на фестивале, пока неизвестно. Однако, как и всегда, Пикник «Афиши» объединит актуальную музыку, гастрономию, культуру и дизайн и сформирует универсальное пространство для отдыха всей семьи.
Пользователи медиасервиса «Афиша» по традиции смогут воспользоваться специальными условиями для покупки билетов. Они также получат эксклюзивный доступ к первым анонсам. Билеты early birds уже доступны.
«Сегодня Пикник „Афиши“ — часть культурного кода обеих столиц, который определяет ритм всего лета! Рады объявить время и место нашего праздника в следующем году. В 2026-м мы вновь откроем лето в июне в Москве и будем провожать его в августе в Петербурге», — отметил гендиректор «Афиши» Евгений Сидоров.
Он отметил, что компания благодарна аудитории, которая посвящает фестивалю свое драгоценное время. «Вместе мы создадим пространство, где культуры и лайфстайл соединяются вокруг эмоций», — пообещал предприниматель.