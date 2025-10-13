Елене Блиновской смягчили приговор

Выступая с последним словом, блогер заявила, что после освобождения хочет восполнить потерянное время с семьей и посвятить его воспитанию детей. Она просила об отсрочке от исполнения дальнейшего наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. «Прошу не лишать детей матери, а меня детей. Мой супруг на СВО, прошу суд проявить гуманность», — сказала она. Суд отказался отсрочить наказание.