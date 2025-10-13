Елене Блиновской смягчили приговор

Мосгорсуд изменил приговор Елене Блиновской, смягчив ей срок наказания c 5 лет до 4,5 года. Об этом сообщил ТАСС.
Кроме того, суд снизил Блиновской на 1 месяц срок запрета на занятие коммерческой деятельностью и назначил штраф в 950 тыс. рублей. В качестве смягчающих обстоятельств учли наличие двоих малолетних детей, а также признание вины. С учетом пребывания в СИЗО Блиновская должна будет провести в колонии 1,5 года.
Выступая с последним словом, блогер заявила, что после освобождения хочет восполнить потерянное время с семьей и посвятить его воспитанию детей. Она просила об отсрочке от исполнения дальнейшего наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. «Прошу не лишать детей матери, а меня детей. Мой супруг на СВО, прошу суд проявить гуманность», — сказала она. Суд отказался отсрочить наказание.
Блиновскую задержали в апреле 2023-го при попытке пересечь российскую границу. Ее поместили под домашний арест, но позже отправили в СИЗО. Имущество Блиновских на сумму свыше 650 млн рублей арестовано.
В марте 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии общего режима. «Королеву марафонов» признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также наложил на нее штраф в размере 1 млн рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью на 5 лет. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.