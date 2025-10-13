Елене Блиновской смягчили приговор

Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

Елене Блиновской смягчили приговор

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Мосгорсуд изменил приговор Елене Блиновской, смягчив ей срок наказания c 5 лет до 4,5 года. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, суд снизил Блиновской на 1 месяц срок запрета на занятие коммерческой деятельностью и назначил штраф в 950 тыс. рублей. В качестве смягчающих обстоятельств учли наличие двоих малолетних детей, а также признание вины. С учетом пребывания в СИЗО Блиновская должна будет провести в колонии 1,5 года.

Выступая с последним словом, блогер заявила, что после освобождения хочет восполнить потерянное время с семьей и посвятить его воспитанию детей. Она просила об отсрочке от исполнения дальнейшего наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. «Прошу не лишать детей матери, а меня детей. Мой супруг на СВО, прошу суд проявить гуманность», — сказала она. Суд отказался отсрочить наказание.

Блиновскую задержали в апреле 2023-го при попытке пересечь российскую границу. Ее поместили под домашний арест, но позже отправили в СИЗО. Имущество Блиновских на сумму свыше 650 млн рублей арестовано.

В марте 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии общего режима. «Королеву марафонов» признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также наложил на нее штраф в размере 1 млн рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью на 5 лет. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.

