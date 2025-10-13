По сюжету главный герой Бен Ричардс решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Каждый день выживания увеличивает денежное вознаграждение, но и опасность растет. Бен быстро становится фаворитом публики и угрозой для всей системы.