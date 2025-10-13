Елене Блиновской смягчили приговор
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября

Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures представила новый трейлер «Бегущего человека» режиссера Эдгара Райта. Фильм выйдет 7 ноября.

Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.

Видео: Paramount Pictures

По сюжету главный герой Бен Ричардс решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Каждый день выживания увеличивает денежное вознаграждение, но и опасность растет. Бен быстро становится фаворитом публики и угрозой для всей системы.

Главную роль исполнил Глен Пауэлл («Хитмэн»). В ленте также снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти О’Брайан, Ли Пейс, Майкл Сера и другие. Сценарий написали Райт и Майкл Бакалл, ранее работавшие вместе над «Скоттом Пилигримом».

