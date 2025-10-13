В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»

«Иллюзион» открыли в высотке на Котельнической в 1966 году на месте кинотеатра «Знамя». Здесь стали показывать советские и зарубежные фильмы из коллекции Госфильмофонда. Первыми продемонстрировали картины «Броненосец „Потемкин“» 1925 года и «Огни большого города» Чарли Чаплина 1931 года.