В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»

Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион», который находится в сталинской высотке на Котельнической набережной. Об этом сообщает Msk1.ru.

Cогласно тендеру на сайте госзакупок, заказчиком выступает Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации. Сейчас организация ищет компанию, которая составит проект и смету для ремонта. Начальная цена контракта — 16,8 млн рублей.

«Иллюзион» открыли в высотке на Котельнической в 1966 году на месте кинотеатра «Знамя». Здесь стали показывать советские и зарубежные фильмы из коллекции Госфильмофонда. Первыми продемонстрировали картины «Броненосец „Потемкин“» 1925 года и «Огни большого города» Чарли Чаплина 1931 года.

Реконструкцию в кинотеатре впервые провели в 2004 году. В 2011 году в здании случился пожар. После ремонта «Иллюзион» снова открылся в 2014 году.

