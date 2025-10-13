Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой

Дакота также снялась в комедии «Нескромные». По сюжету влюбленная пара решает справиться с кризисом своих отношений и, следуя примеру друзей, пробует открытые отношения. Однако вскоре эксперимент начинает выходить из-под контроля. Фильм не получил прокатного удостоверения и не вышел в российский прокат.