Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой

Елене Блиновской смягчили приговор
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой

Фото: A24

Дакота Джонсон готовится к режиссерскому дебюту. Звезда «Пятидесяти оттенков серого» снимет драму о взрослении «Дерево синего цвета». Об этом сообщает World of Reel.

В центре сюжета — молодая женщина с расстройством аутистического спектра, которая после окончания школы освобождается от чрезмерной опеки матери. По словам Дакоты, для нее эта история «очень личная».

В фильме снимутся Charli XCX, Джессика Альба и Ванесса Бургхардт, сыгравшая дочь Джонсон в фильме «В ритме ча-ча-ча». Бургхардт также напишет сценарий к ленте. 

Продюсером выступит сама Джонсон через собственную компанию TeaTime Pictures. Съемки ленты начнутся в Лос-Анджелесе в следующем месяце.

Недавно актриса сыграла в «Материалистке». В ней Джонсон сыграла сверхуспешную нью-йоркскую сваху, которая волей судьбы застревает в любовном треугольнике с богатым бизнесменом и бывшим парнем-официантом.

Дакота также снялась в комедии «Нескромные». По сюжету влюбленная пара решает справиться с кризисом своих отношений и, следуя примеру друзей, пробует открытые отношения. Однако вскоре эксперимент начинает выходить из-под контроля.  Фильм не получил прокатного удостоверения и не вышел в российский прокат. 

Расскажите друзьям