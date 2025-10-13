Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой

Дакота Джонсон готовится к режиссерскому дебюту. Звезда «Пятидесяти оттенков серого» снимет драму о взрослении «Дерево синего цвета». Об этом сообщает World of Reel.
В центре сюжета — молодая женщина с расстройством аутистического спектра, которая после окончания школы освобождается от чрезмерной опеки матери. По словам Дакоты, для нее эта история «очень личная».
В фильме снимутся Charli XCX, Джессика Альба и Ванесса Бургхардт, сыгравшая дочь Джонсон в фильме «В ритме ча-ча-ча». Бургхардт также напишет сценарий к ленте.
Продюсером выступит сама Джонсон через собственную компанию TeaTime Pictures. Съемки ленты начнутся в Лос-Анджелесе в следующем месяце.
Недавно актриса сыграла в «Материалистке». В ней Джонсон сыграла сверхуспешную нью-йоркскую сваху, которая волей судьбы застревает в любовном треугольнике с богатым бизнесменом и бывшим парнем-официантом.
Дакота также снялась в комедии «Нескромные». По сюжету влюбленная пара решает справиться с кризисом своих отношений и, следуя примеру друзей, пробует открытые отношения. Однако вскоре эксперимент начинает выходить из-под контроля. Фильм не получил прокатного удостоверения и не вышел в российский прокат.