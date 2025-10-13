89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости

Twinby и X5 Group выяснили, насколько домашняя еда важна для отношений и можно ли заменить ее готовыми блюдами.
Так, из исследования стало известно, что 31% россиян регулярно ест готовую еду: 14% покупают ее в магазинах, а 17% заказывают доставку. При этом мужчины и женщины по-разному относятся к готовке. Женщины чаще воспринимают ее как проявление заботы и часть бытовой нагрузки, а мужчины — как способ показать внимание и обеспечить комфорт.
Главным фактором выбора между домашней и покупной едой стал образ жизни. Чаще всего готовят дома мужчины, работающие удаленно (74%), воспринимая готовку как «полезную паузу» между задачами. А вот те, кто имеет гибкий график и высокую занятость, чаще отдают предпочтение готовым блюдам (38%).
Женщины готовят дома при свободном режиме работы (69%), но при активной жизни чаще выбирают доставку или готовые блюда (43%). При этом 40% женщин признались, что покупная еда помогает им экономить силы, тогда как среди мужчин так ответили лишь 23,5%.
Главной причиной отказа от домашней готовки становится усталость. Об этом заявили 89% женщин и 79% мужчин. Каждый третий россиянин выбирает готовую еду, чтобы попробовать что‑то новое, а каждый пятый — чтобы сэкономить время в поездках.
Большинство респондентов считает, что в совместной жизни важнее принимать вкусовые предпочтения партнера, чем настаивать на собственных. Так ответили 61% мужчин и 48% женщин. Если партнер предпочитает готовые блюда, 38% мужчин относятся к этому спокойно, а 45% женщин не видят в этом проблемы. 36% опрошенных считают идеальным сочетание домашней и покупной еды.
«Данные говорят о приятной тенденции — общество уходит от штампа „женщина обязана готовить“, а готовая еда перестала быть предметом стыда. Готовить перестало быть мерилом любви — важнее радость и внимание друг к другу. Купить готовое стало простым и теплым способом провести время вместе и угодить вкусам партнера», — отметила Лариса Каравайцева, главный психолог Twinby.