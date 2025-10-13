89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости

Так, из исследования стало известно, что 31% россиян регулярно ест готовую еду: 14% покупают ее в магазинах, а 17% заказывают доставку. При этом мужчины и женщины по-разному относятся к готовке. Женщины чаще воспринимают ее как проявление заботы и часть бытовой нагрузки, а мужчины — как способ показать внимание и обеспечить комфорт.