89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости

Елене Блиновской смягчили приговор
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости

Фото: Brooke Lark/Unsplash

Twinby и X5 Group выяснили, насколько домашняя еда важна для отношений и можно ли заменить ее готовыми блюдами.

Так, из исследования стало известно, что 31% россиян регулярно ест готовую еду: 14% покупают ее в магазинах, а 17% заказывают доставку. При этом мужчины и женщины по-разному относятся к готовке. Женщины чаще воспринимают ее как проявление заботы и часть бытовой нагрузки, а мужчины — как способ показать внимание и обеспечить комфорт.

Главным фактором выбора между домашней и покупной едой стал образ жизни. Чаще всего готовят дома мужчины, работающие удаленно (74%), воспринимая готовку как «полезную паузу» между задачами. А вот те, кто имеет гибкий график и высокую занятость, чаще отдают предпочтение готовым блюдам (38%).

Женщины готовят дома при свободном режиме работы (69%), но при активной жизни чаще выбирают доставку или готовые блюда (43%). При этом 40% женщин признались, что покупная еда помогает им экономить силы, тогда как среди мужчин так ответили лишь 23,5%.

Главной причиной отказа от домашней готовки становится усталость. Об этом заявили 89% женщин и 79% мужчин. Каждый третий россиянин выбирает готовую еду, чтобы попробовать что‑то новое, а каждый пятый — чтобы сэкономить время в поездках.

Большинство респондентов считает, что в совместной жизни важнее принимать вкусовые предпочтения партнера, чем настаивать на собственных. Так ответили 61% мужчин и 48% женщин. Если партнер предпочитает готовые блюда, 38% мужчин относятся к этому спокойно, а 45% женщин не видят в этом проблемы. 36% опрошенных считают идеальным сочетание домашней и покупной еды.

«Данные говорят о приятной тенденции — общество уходит от штампа „женщина обязана готовить“, а готовая еда перестала быть предметом стыда. Готовить перестало быть мерилом любви — важнее радость и внимание друг к другу. Купить готовое стало простым и теплым способом провести время вместе и угодить вкусам партнера», — отметила Лариса Каравайцева, главный психолог Twinby.

Расскажите друзьям