Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря

Елене Блиновской смягчили приговор
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января

Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Американская поп-певица Тейлор Свифт выпустит 6-серийный документальный сериал «Конец эры» («The End of an Era»). Первые два эпизода выйдут 12 декабря на платформе Disney+. Затем по две новые серии будет появляться на платформе каждые две недели.

Документальный проект обещает «интимный взгляд на жизнь Тейлор, пока ее тур гремел в заголовках и восхищал фанатов по всему миру». В сериал войдут бэкстейдж-материалы и интервью с участниками тура, членами семьи и друзьями Свифт, в том числе с приглашенными звездами — Эдом Шираном и Флоренс Уэлч.

Одновременно с первыми двумя сериями на Disney+ появится и запись последнего концерта тура, прошедшего в Ванкувере. В отличие от предыдущей записи в эту версию войдут песни из альбома «The Tortured Poets Department».

«Это был конец эры, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и напряженной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съемочным группам запечатлеть этот тур и все истории, сплетенные в нем, пока он подходил к концу. И снять финальное шоу целиком», — поделилась Свифт в социальных сетях.

Видео: @taylorswift

Недавно Свифт рассказала, что песня «Father Figure» из ее последнего альбома «The Life of a Showgirl» была навеяна сериалом «Наследники». Артистка объяснила, что песня написана с точки зрения наставника, а вдохновением послужила культовая сцена, где Логан Рой говорит своим детям: «Я вас люблю. Но вы несерьезные люди».

Расскажите друзьям