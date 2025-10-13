Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря

Американская поп-певица Тейлор Свифт выпустит 6-серийный документальный сериал «Конец эры» («The End of an Era»). Первые два эпизода выйдут 12 декабря на платформе Disney+. Затем по две новые серии будет появляться на платформе каждые две недели.
Документальный проект обещает «интимный взгляд на жизнь Тейлор, пока ее тур гремел в заголовках и восхищал фанатов по всему миру». В сериал войдут бэкстейдж-материалы и интервью с участниками тура, членами семьи и друзьями Свифт, в том числе с приглашенными звездами — Эдом Шираном и Флоренс Уэлч.
Одновременно с первыми двумя сериями на Disney+ появится и запись последнего концерта тура, прошедшего в Ванкувере. В отличие от предыдущей записи в эту версию войдут песни из альбома «The Tortured Poets Department».
«Это был конец эры, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и напряженной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съемочным группам запечатлеть этот тур и все истории, сплетенные в нем, пока он подходил к концу. И снять финальное шоу целиком», — поделилась Свифт в социальных сетях.
