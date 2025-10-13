Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры

Netflix представил тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Бриджертоны». Сезон будет поделен на две части: первая выйдет 29 января 2026 года, вторая — 26 февраля. Всего покажут восемь серий.
Новые эпизоды сконцентрируются на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. В четвертом сезоне убежденный холостяк пересмотрит свои взгляды после встречи на маскараде с притягательной леди в серебре.
После вечера он постарается ее найти, и этой незнакомкой окажется Софи Бек (Ерин Ха) — внебрачная дочь графа и служанки, которая из-за злой мачехи вынуждена работать в доме, где живет. Сюжет этой истории напоминает сказку о Золушке.
«В серии книг о Бриджертонах восемь детей. Фиалка Бриджертон и все ее восемь детей вступили в брак. Так что каждый сезон будет посвящен одному ребенку», — сказала Раймс. Она также добавила, что у шоу могут появиться спин-оффы, поскольку Джулия Куин, автор «Бриджертонов», написала и другие книги в той же вселенной.
«Бриджертоны» вышли на экраны в 2020 году и рассказали об аристократической семье, живущей в Лондоне времен регентства. Первый сезон рассказал историю любви Дафны Бриджертон, второй — Энтони Бриджертона, третий — Колина Бриджертона.