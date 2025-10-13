Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры

Елене Блиновской смягчили приговор
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры

Netflix представил тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Бриджертоны». Сезон будет поделен на две части: первая выйдет 29 января 2026 года, вторая — 26 февраля. Всего покажут восемь серий.

Новые эпизоды сконцентрируются на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. В четвертом сезоне убежденный холостяк пересмотрит свои взгляды после встречи на маскараде с притягательной леди в серебре.

После вечера он постарается ее найти, и этой незнакомкой окажется Софи Бек (Ерин Ха) — внебрачная дочь графа и служанки, которая из-за злой мачехи вынуждена работать в доме, где живет. Сюжет этой истории напоминает сказку о Золушке.

В мае сериал продлили на пятый и шестой сезоны. Позже исполнительный продюсер «Бриджертонов » Шонда Раймс сообщила, что шоу будет состоять из восьми сезонов.  

«В серии книг о Бриджертонах восемь детей. Фиалка Бриджертон и все ее восемь детей вступили в брак. Так что каждый сезон будет посвящен одному ребенку», — сказала Раймс. Она также добавила, что у шоу могут появиться спин-оффы, поскольку Джулия Куин, автор «Бриджертонов», написала и другие книги в той же вселенной.

«Бриджертоны» вышли на экраны в 2020 году и рассказали об аристократической семье, живущей в Лондоне времен регентства. Первый сезон рассказал историю любви Дафны Бриджертон, второй — Энтони Бриджертона, третий — Колина Бриджертона.

