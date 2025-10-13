«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов

Карточки исполнителей в «VK Музыке» получили блок «Концерты», где пользователи могут узнать о предстоящих выступлениях и купить билеты напрямую через сервис «VK Билеты». В каталоге «VK Билетов» уже доступно более 23 тыс. мероприятий от Kassir.ru. В скором времени к сервису подключатся еще пять билетных платформ: «Афиша», МТС Live, Ticketland, Ticketscloud и Intickets.ru.