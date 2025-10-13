«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов

Елене Блиновской смягчили приговор
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов

Платформа «VK Музыка» представила обновление, улучшив систему персональных рекомендаций и добавив новые функции для артистов и их фанатов.

За год время прослушивания треков из рекомендаций «VK Микс» выросло на 105%, а количество ежедневно добавляемых пользователями треков — на 40%. Особенно активно рекомендации используют слушатели в возрасте 14–18 лет (их активность выросла на 50%).

Теперь новые релизы попадают в «VK Микс» в течение часа после выхода, а количество свежих треков в рекомендациях увеличилось в 14 раз, рассказали в пресс-службе платформы. На главной странице сервиса появились разделы по ключевым жанрам — поп, хип-хоп, рок и электроника.

Новая функция «Жанры» подбирает музыку на основе предпочтений пользователя и аналитики рекомендаций. Еще в разделе «Моя музыка» появилась функция «Микс по моей музыке», который добавляет к понравившимся трекам рекомендованные.

Карточки исполнителей в «VK Музыке» получили блок «Концерты», где пользователи могут узнать о предстоящих выступлениях и купить билеты напрямую через сервис «VK Билеты». В каталоге «VK Билетов» уже доступно более 23 тыс. мероприятий от Kassir.ru. В скором времени к сервису подключатся еще пять билетных платформ: «Афиша», МТС Live, Ticketland, Ticketscloud и Intickets.ru.

