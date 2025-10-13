«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов

Платформа «VK Музыка» представила обновление, улучшив систему персональных рекомендаций и добавив новые функции для артистов и их фанатов.
За год время прослушивания треков из рекомендаций «VK Микс» выросло на 105%, а количество ежедневно добавляемых пользователями треков — на 40%. Особенно активно рекомендации используют слушатели в возрасте 14–18 лет (их активность выросла на 50%).
Теперь новые релизы попадают в «VK Микс» в течение часа после выхода, а количество свежих треков в рекомендациях увеличилось в 14 раз, рассказали в пресс-службе платформы. На главной странице сервиса появились разделы по ключевым жанрам — поп, хип-хоп, рок и электроника.
Новая функция «Жанры» подбирает музыку на основе предпочтений пользователя и аналитики рекомендаций. Еще в разделе «Моя музыка» появилась функция «Микс по моей музыке», который добавляет к понравившимся трекам рекомендованные.
Карточки исполнителей в «VK Музыке» получили блок «Концерты», где пользователи могут узнать о предстоящих выступлениях и купить билеты напрямую через сервис «VK Билеты». В каталоге «VK Билетов» уже доступно более 23 тыс. мероприятий от Kassir.ru. В скором времени к сервису подключатся еще пять билетных платформ: «Афиша», МТС Live, Ticketland, Ticketscloud и Intickets.ru.