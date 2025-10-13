Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год

Первый календарь Firefighters вышел в 1993 году, деньги с его продаж пошли в поддержку фонда, который ищет способы лечения тяжелых ожогов у детей. За 30 лет инициативе удалось собрать более 3,4 млн долларов для различных благотворительных организаций. Проект существует настолько давно, что за это время некоторые из пожарных, которые снимались для первых календарей в 1990-х, ушли на пенсию.