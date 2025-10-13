Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год

Елене Блиновской смягчили приговор
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год

Фото: australianfirefighterscalendar.com

Австралийские пожарные вновь сфотографировались топлес вместе с животными для благотворительного календаря Firefighters на 2026 год. В этот раз покупателям доступны сразу пять вариантов: «Собачий», «Кошачий», «Лошадиный», «Со смешанными животными» и «Героический» — последний посвящен самим пожарным, пишет People.

В каждом календаре будут не только постановочные фотографии, но и закулисные кадры со съемок, показывающие будни настоящих спасателей. Вырученные от продаж средства пойдут на на благотворительные цели — защиту животных, поддержку детских больниц, служб психологической помощи для экстренных служб, а также восстановление после стихийных бедствий в Австралии и за рубежом.

1/9
© australianfirefighterscalendar.com
2/9
© australianfirefighterscalendar.com
3/9
© australianfirefighterscalendar.com
4/9
© australianfirefighterscalendar.com
5/9
© australianfirefighterscalendar.com
6/9
© australianfirefighterscalendar.com
7/9
© australianfirefighterscalendar.com
8/9
© australianfirefighterscalendar.com
9/9
© australianfirefighterscalendar.com

В 2024 году собранные с продаж календаря деньги направили на поддержку жертв ураганов «Хелен» и «Милтон». В 2025 году организаторы помогли животным, пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии.

Первый календарь Firefighters вышел в 1993 году, деньги с его продаж пошли в поддержку фонда, который ищет способы лечения тяжелых ожогов у детей. За 30 лет инициативе удалось собрать более 3,4 млн долларов для различных благотворительных организаций. Проект существует настолько давно, что за это время некоторые из пожарных, которые снимались для первых календарей в 1990-х, ушли на пенсию. 

Расскажите друзьям