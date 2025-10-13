Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год

Австралийские пожарные вновь сфотографировались топлес вместе с животными для благотворительного календаря Firefighters на 2026 год. В этот раз покупателям доступны сразу пять вариантов: «Собачий», «Кошачий», «Лошадиный», «Со смешанными животными» и «Героический» — последний посвящен самим пожарным, пишет People.
В каждом календаре будут не только постановочные фотографии, но и закулисные кадры со съемок, показывающие будни настоящих спасателей. Вырученные от продаж средства пойдут на на благотворительные цели — защиту животных, поддержку детских больниц, служб психологической помощи для экстренных служб, а также восстановление после стихийных бедствий в Австралии и за рубежом.
В 2024 году собранные с продаж календаря деньги направили на поддержку жертв ураганов «Хелен» и «Милтон». В 2025 году организаторы помогли животным, пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии.
Первый календарь Firefighters вышел в 1993 году, деньги с его продаж пошли в поддержку фонда, который ищет способы лечения тяжелых ожогов у детей. За 30 лет инициативе удалось собрать более 3,4 млн долларов для различных благотворительных организаций. Проект существует настолько давно, что за это время некоторые из пожарных, которые снимались для первых календарей в 1990-х, ушли на пенсию.