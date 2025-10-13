Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако

21 октября на аукционе в Монако продадут бронзовую посмертную маску Владимира Высоцкого. Об этом сообщил аукционный дом Hermitage Fine Art.
«Посмертная бронзовая маска Владимира Высоцкого из поместья Марины Влади, отлитая в 1980 году под ее руководством. Данная маска является первой из трех известных бронзовых масок, отлитых по оригинальной гипсовой форме, изготовленной вскоре после смерти артиста», — говорится в описании предмета на сайте.
На изделие нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год создания. Оригинальную гипсовую маску изготовил советский скульптор Юрий Васильев, который также сделал слепок левой руки Владимира Высоцкого.
Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве в 1938 году. С 1964 года он служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Играл в фильмах «Служили два товарища», «Хозяин тайги», «Интервенция», «Плохой хороший человек», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя». Высоцкий оставил большое наследие в виде авторских песен.