Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции

Интеллектуальные способности женщин достигают пика в период овуляции, показало исследование ученых Университетского колледжа Лондона. Они изучили, как менструальный цикл и уровень физической активности отражаются на результатах когнитивных тестов. Статью опубликовал журнал Sports Medicine. Основные тезисы пересказал News-Medical.
В исследовании приняли участие 54 женщины 18–40 лет с естественным менструальным циклом — то есть они не использовали гормональные контрацептивы. Их разделили на четыре группы в зависимости от уровня физической активности, которого они придерживались. Участницы выполняли когнитивные тесты в разное время цикла: в первый день менструации, через два дня после ее окончания (фолликулярная фаза), в первый день овуляции и между овуляцией и менструацией (лютеиновая фаза).
Из всех фаз менструального цикла наиболее благоприятной для когнитивной активности оказалась овуляция: в этот период участницы реагировали на 30 миллисекунд быстрее по сравнению с лютеиновой фазой.
Активный образ жизни как фактор, влияющий на скорость реакции и количество ошибок, оказался важнее фазы менструального цикла. Неактивные участницы реагировали в среднем на 70 миллисекунд медленнее остальных.
Исследователи отмечают, что разница в 20–70 миллисекунд не критична для повседневной жизни, но может оказать влияние на спортивные результаты или риск получения травмы во время экстремальных занятий.
«Это показывает важность включения какой-либо формы рекреационной физической активности в нашу жизнь. Она не должна быть слишком интенсивной или соревновательной, чтобы иметь значение, и что крайне важно, это то, что мы можем контролировать», — прокомментировала результаты исследования соавтор работы Фламиния Ронка.