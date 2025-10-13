Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции

В исследовании приняли участие 54 женщины 18–40 лет с естественным менструальным циклом — то есть они не использовали гормональные контрацептивы. Их разделили на четыре группы в зависимости от уровня физической активности, которого они придерживались. Участницы выполняли когнитивные тесты в разное время цикла: в первый день менструации, через два дня после ее окончания (фолликулярная фаза), в первый день овуляции и между овуляцией и менструацией (лютеиновая фаза).