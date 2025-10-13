Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»

На спецпоказе фильма «Девушка из каюты № 10» Кира Найтли поделилась, что во время встреч с фанатами те чаще всего вспоминают ее роль в ленте «Играй, как Бекхэм». И это несмотря на то, что картина вышла 23 года назад, сообщает People.
«Это удивительно. Особенно сейчас, когда так много девушек увлекаются футболом и хотят обсудить со мной именно этот фильм. Приятно быть частью истории, которая оставила позитивное наследие», — сказала Найтли.
В «Играй, как Бекхэм» Кира Найтли сыграла Джулс Пэкстон — девушку, увлеченную футболом. Она дружит с главной героиней Джесс и играет в женской футбольной команде.
Актриса также прокомментировала новость о сиквеле фильма. «Я видела анонс по телевизору. Это так захватывающе», — поделилась она. На вопрос, готова ли вернуться к роли Джулс, актриса ответила: «Когда я увидела это, подумала: „О, как интересно! Интересно, что они придумают?“»
Ранее режиссер оригинальной картины Гуриндер Чадха говорила, что исполнители главных ролей и другие участники каста «знают, что ведется работа над продолжением, но, конечно, хотят сначала увидеть сценарий, прежде чем принимать решение». Режиссер выразила надежду, что все актеры захотят вернуться.
Чадха отметила, что последние два года подумывала о сиквеле ― полнометражном или многосерийном. Ее подталкивал к этому растущий интерес к женскому футболу во всем мире. Автор фильма рассчитывает выпустить его в 2027 году ― к 25-летию премьеры «Играй, как Бекхэм» в Великобритании.