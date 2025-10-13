Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»

Елене Блиновской смягчили приговор
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января

Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»

Фото: UK Film Council

На спецпоказе фильма «Девушка из каюты № 10» Кира Найтли поделилась, что во время встреч с фанатами те чаще всего вспоминают ее роль в ленте «Играй, как Бекхэм». И это несмотря на то, что картина вышла 23 года назад, сообщает People.

«Это удивительно. Особенно сейчас, когда так много девушек увлекаются футболом и хотят обсудить со мной именно этот фильм. Приятно быть частью истории, которая оставила позитивное наследие», — сказала Найтли.

В «Играй, как Бекхэм» Кира Найтли сыграла Джулс Пэкстон — девушку, увлеченную футболом. Она дружит с главной героиней Джесс и играет в женской футбольной команде.

Актриса также прокомментировала новость о сиквеле фильма. «Я видела анонс по телевизору. Это так захватывающе», — поделилась она. На вопрос, готова ли вернуться к роли Джулс, актриса ответила: «Когда я увидела это, подумала: „О, как интересно! Интересно, что они придумают?“»

Ранее режиссер оригинальной картины Гуриндер Чадха говорила, что исполнители главных ролей и другие участники каста «знают, что ведется работа над продолжением, но, конечно, хотят сначала увидеть сценарий, прежде чем принимать решение». Режиссер выразила надежду, что все актеры захотят вернуться.

Чадха отметила, что последние два года подумывала о сиквеле ― полнометражном или многосерийном. Ее подталкивал к этому растущий интерес к женскому футболу во всем мире. Автор фильма рассчитывает выпустить его в 2027 году ― к 25-летию премьеры «Играй, как Бекхэм» в Великобритании.

Расскажите друзьям