Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение

Елене Блиновской смягчили приговор
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января

Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение

Документальный фильм «Родители тут рядом» основательницы фонда «Антон тут рядом» и режиссера Любови Аркус не получил прокатное удостоверение в России.

«Его сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги. Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — написала она.

Как рассказала Аркус, «Родители тут рядом» стал своеобразным приквелом к фильму «Антон тут рядом» и основан на архивных съемках 17-летней давности из лагеря для родителей и детей с аутизмом на Онеге. В отличие от первой картины новый фильм посвящен не детям, а их родителям, которые живут и борются с трагическими обстоятельствами, находя в них любовь и смысл.

«Монтировать и доснимать его был тяжелый труд, но меня подгоняла мысль о том, что без прочих моих фильмов человечество могло бы обойтись, а вот именно этот очень нужен сейчас людям. Не только родителям фонда, которые стали второй моей семьей, но и вообще — людям. И именно сейчас. Трудно, да и нет охоты формулировать, о чем он», — отметила Аркус.

В своих соцсетях постановщица опубликовала короткий ролик из фильма, чтобы познакомить зрителей с одним из его героев — Мишей. Он посвятил свою жизнь уходу за дочерью с инвалидностью Настей, которая скончалась в 2022 году. Сейчас фонд «Антон тут рядом» и журнал «Сеанс» помогают Мише, собирая средства на его лечение и установку памятника дочери.

Расскажите друзьям