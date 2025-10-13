Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение

Документальный фильм «Родители тут рядом» основательницы фонда «Антон тут рядом» и режиссера Любови Аркус не получил прокатное удостоверение в России.
«Его сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги. Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — написала она.
Как рассказала Аркус, «Родители тут рядом» стал своеобразным приквелом к фильму «Антон тут рядом» и основан на архивных съемках 17-летней давности из лагеря для родителей и детей с аутизмом на Онеге. В отличие от первой картины новый фильм посвящен не детям, а их родителям, которые живут и борются с трагическими обстоятельствами, находя в них любовь и смысл.
«Монтировать и доснимать его был тяжелый труд, но меня подгоняла мысль о том, что без прочих моих фильмов человечество могло бы обойтись, а вот именно этот очень нужен сейчас людям. Не только родителям фонда, которые стали второй моей семьей, но и вообще — людям. И именно сейчас. Трудно, да и нет охоты формулировать, о чем он», — отметила Аркус.
В своих соцсетях постановщица опубликовала короткий ролик из фильма, чтобы познакомить зрителей с одним из его героев — Мишей. Он посвятил свою жизнь уходу за дочерью с инвалидностью Настей, которая скончалась в 2022 году. Сейчас фонд «Антон тут рядом» и журнал «Сеанс» помогают Мише, собирая средства на его лечение и установку памятника дочери.