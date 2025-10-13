Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение

«Монтировать и доснимать его был тяжелый труд, но меня подгоняла мысль о том, что без прочих моих фильмов человечество могло бы обойтись, а вот именно этот очень нужен сейчас людям. Не только родителям фонда, которые стали второй моей семьей, но и вообще — людям. И именно сейчас. Трудно, да и нет охоты формулировать, о чем он», — отметила Аркус.