Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»

По мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет файтинг-игра Avatar Legends: The Fighting Game, сообщает Variety. Релиз запланирован на 2026 год, разработкой занимается компания Gameplay Group International.
Среди игровых персонажей — Аанг, Катара, Сокка, Зуко, Азула, Тоф и Корра. Проект выполнен в стилистике 2D-анимации, подражающей оригинальному сериалу. Все герои нарисованы вручную.
Avatar Legends: The Fighting Game выйдет на консолях Xbox и PlayStation. Помимо одиночной игры пользователи смогут сражаться по сети, в том числе в кросс-платформенном режиме — с теми, кто играет на других консолях.
Среди других игровых новинок — колода Uno, созданная Билли Айлиш. В нее входят 112 карт. Стоимость комплекта — 20 долларов (1623 р.).
Главное изменение — четыре карты, которые меняют привычные правила игры. Например, Wild Pass Color позволяет передать все карты одного цвета другому игроку, а Reveal Hand заставляет всех показать свои карты.