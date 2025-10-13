Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»

Елене Блиновской смягчили приговор
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января

Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»

Иллюстрация: Gameplay Group International

По мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет файтинг-игра Avatar Legends: The Fighting Game, сообщает Variety. Релиз запланирован на 2026 год, разработкой занимается компания Gameplay Group International.

Среди игровых персонажей — Аанг, Катара, Сокка, Зуко, Азула, Тоф и Корра. Проект выполнен в стилистике 2D-анимации, подражающей оригинальному сериалу. Все герои нарисованы вручную.

Avatar Legends: The Fighting Game выйдет на консолях Xbox и PlayStation. Помимо одиночной игры пользователи смогут сражаться по сети, в том числе в кросс-платформенном режиме — с теми, кто играет на других консолях.

Видео: Gameplay Group International

Среди других игровых новинок — колода Uno, созданная Билли Айлиш. В нее входят 112 карт. Стоимость комплекта — 20 долларов (1623 р.).

Главное изменение — четыре карты, которые меняют привычные правила игры. Например, Wild Pass Color позволяет передать все карты одного цвета другому игроку, а Reveal Hand заставляет всех показать свои карты.

