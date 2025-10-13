HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

На фестивале New York Comic Con HBO Max и Cartoon Network Studios представили первый трейлер второго сезона анимационного сериала «Время приключений: Фионна и Кейк».
Действие проекта разворачивается на Земле Ооо и рассказывает об альтернативных версиях Финна и Джейка — Фионне и ее коте Кейке, которые путешествуют по мультивселенной в поисках своего места в мире.
Второй сезон, состоящий из 10 серий, выйдет 23 октября 2025 года на HBO Max. Новые эпизоды будут появляться еженедельно до 25 декабря.
В первом сезоне герои столкнулись с новым врагом и обратились за помощью к бывшему Ледяному Королю — Саймону Петрикову. В озвучке сериала участвуют Мадлен Мартин, Роз Райан, Эшли Берч, а также приглашенные актеры Том Кенни, Кумайл Нанджиани, Марк Марон, Анна Акана, Хайнден Уолч и другие.