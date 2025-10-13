HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

Елене Блиновской смягчили приговор
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

Фото: Cartoon Network Studios

На фестивале New York Comic Con HBO Max и Cartoon Network Studios представили первый трейлер второго сезона анимационного сериала «Время приключений: Фионна и Кейк».

Действие проекта разворачивается на Земле Ооо и рассказывает об альтернативных версиях Финна и Джейка — Фионне и ее коте Кейке, которые путешествуют по мультивселенной в поисках своего места в мире.

Второй сезон, состоящий из 10 серий, выйдет 23 октября 2025 года на HBO Max. Новые эпизоды будут появляться еженедельно до 25 декабря.

В первом сезоне герои столкнулись с новым врагом и обратились за помощью к бывшему Ледяному Королю — Саймону Петрикову. В озвучке сериала участвуют Мадлен Мартин, Роз Райан, Эшли Берч, а также приглашенные актеры Том Кенни, Кумайл Нанджиани, Марк Марон, Анна Акана, Хайнден Уолч и другие.

