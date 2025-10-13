В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине

Елене Блиновской смягчили приговор
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине

Фото: Mos.ru

На пересадочных узлах станций «Комсомольская» Кольцевой линии метро и «Нижегородская» появились кабины из звукопоглощающего материала. Они рассчитаны на одного человека и оснащены разъемами USB и Type-C, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«В современном мире люди работают из любой точки, а не только в офисах, и нам важно следовать этой тенденции. Именно поэтому мы приступаем к тестированию акустических кабин в метро: при необходимости там можно поработать или провести телефонные переговоры в тишине. Выбираем места для кабин таким образом, чтобы они стали востребованными, но не мешали пассажирам. Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным сайта, материалы, из которых изготовлены акустические кабины, прошли все необходимые испытания. Двери сделаны из полупрозрачного стекла, которое не позволяет заглянуть в гаджет пользователя. Арендовать кабины до конца года можно бесплатно слотами от 15 минут как на месте, так и заблаговременно выбрав нужное время в мобильном приложении сервиса. Воспользоваться звукоизолированным пространством можно с открытия и до закрытия метрополитена.

Расскажите друзьям