В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине

На пересадочных узлах станций «Комсомольская» Кольцевой линии метро и «Нижегородская» появились кабины из звукопоглощающего материала. Они рассчитаны на одного человека и оснащены разъемами USB и Type-C, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«В современном мире люди работают из любой точки, а не только в офисах, и нам важно следовать этой тенденции. Именно поэтому мы приступаем к тестированию акустических кабин в метро: при необходимости там можно поработать или провести телефонные переговоры в тишине. Выбираем места для кабин таким образом, чтобы они стали востребованными, но не мешали пассажирам. Если бесшумные пространства будут пользоваться популярностью, внедрим их и на других станциях», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По данным сайта, материалы, из которых изготовлены акустические кабины, прошли все необходимые испытания. Двери сделаны из полупрозрачного стекла, которое не позволяет заглянуть в гаджет пользователя. Арендовать кабины до конца года можно бесплатно слотами от 15 минут как на месте, так и заблаговременно выбрав нужное время в мобильном приложении сервиса. Воспользоваться звукоизолированным пространством можно с открытия и до закрытия метрополитена.