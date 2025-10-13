Елене Блиновской смягчили приговор
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту

Иллюстрация: @nobelprize

Нобелевскую премию по экономике вручат исследователям Джоэлю Мокиру за выявление предпосылок устойчивого роста через технологический прогресс, а также Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту за теорию устойчивого роста через созидательное разрушение.

Мокир из Северо-Западного университета в США был удостоен премии за обнаружение исторических и институциональных предпосылок, необходимых для непрерывного технологического прогресса. Его исследование показало, что для устойчивого роста недостаточно просто знать, что что-то работает, критически важно понимать, почему оно работает. Отдельную роль также играет открытость общества к изменениям.

Вторую половину награды совместно получили Питер Хоуитт из Брауна и Филипп Агьон из Коллеж де Франс и Лондонской школы экономики и политических наук. В статье 1992 года они разработали теорию «созидательного разрушения». Согласно ей, экономический рост движется вперед, когда новые продукты и компании вытесняют с рынка устаревшие технологии. Этот процесс одновременно является и созидательным (рождение нового), и разрушительным (исчезновение старого).

«Работа лауреатов показывает, что экономический рост нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не вернуться к стагнации», — рассказал Джон Хасслер, председатель Комитета по присуждению премии по экономическим наукам.

10 октября Нобелевскую премию мира присудили бывшей депутатке венесуэльского парламента Марие Корино Мачадо за неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.

