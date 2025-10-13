Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлу Мокиру, Филиппу Агийону и Питеру Хоуитту

Мокир из Северо-Западного университета в США был удостоен премии за обнаружение исторических и институциональных предпосылок, необходимых для непрерывного технологического прогресса. Его исследование показало, что для устойчивого роста недостаточно просто знать, что что-то работает, критически важно понимать, почему оно работает. Отдельную роль также играет открытость общества к изменениям.