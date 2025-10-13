Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлу Мокиру, Филиппу Агийону и Питеру Хоуитту

Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года
Москвичей предупреждают о первом снеге, резком похолодании и сильных дождях
К концу XXI века из‑за глобального потепления в Китае можно будет выращивать чай по всей стране
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта
Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок
Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
adidas выйдет на рынок спецобуви
Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики

Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлу Мокиру, Филиппу Агийону и Питеру Хоуитту

Иллюстрация: @nobelprize

Нобелевскую премию по экономике вручат исследователям Джоуэлу Мокиру «за выявление предпосылок устойчивого роста через технологический прогресс», а также Филиппу Агийону и Питеру Хоуитту «за теорию устойчивого роста через созидательное разрушение».

Мокир из Северо-Западного университета в США был удостоен премии за обнаружение исторических и институциональных предпосылок, необходимых для непрерывного технологического прогресса. Его исследование показало, что для устойчивого роста недостаточно просто знать, что что-то работает, критически важно понимать, почему оно работает. Отдельную роль также играет открытость общества к изменениям.

Вторую половину награды совместно получили Питер Хоуитт из Брауна и Филипп Агийон из Коллеж де Франс и Лондонской школы экономики и политических наук. В статье 1992 года они разработали  теорию «созидательного разрушения». Согласно ей, экономический рост движется вперед, когда новые продукты и компании вытесняют с рынка устаревшие технологии. Этот процесс одновременно является и созидательным (рождение нового), и разрушительным (исчезновение старого).

«Работа лауреатов показывает, что экономический рост нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не вернуться к стагнации», — рассказал Джон Хасслер, председатель Комитета по присуждению премии по экономическим наукам.

10 октября Нобелевскую премию мира присудили бывшей депутатке венесуэльского парламента Марие Корино Мачадо «за неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

