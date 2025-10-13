Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца

Фото: Al Elmes/Unsplash

Женщина из Китая с фамилией Шан раскрыла двоеженство мужа после того, как на похоронах его отца столкнулась с любовницей партнера. О случае написал South China Morning Post.

Женщина в траурной одежде плакала у гроба и представилась невесткой умершего. Когда Шан спросила своего мужа о ней, то он уклонился от ответа и только усилил ее подозрения.

Судебное расследование раскрыло 16-летний тайный роман ее мужа. Оказалось, что он познакомился с любовницей на третьем году брака с Шан, позже у них родился сын. Он говорил законной жене, что работает дальнобойщиком на грузовике, а на самом деле жил с любовницей в другом городе.

Суд признал мужчину и его любовницу мужем и женой. По китайскому законодательству двоеженство карается лишением свободы на срок до двух лет. Мужчину приговорили к одному году лишения свободы. Его апелляцию впоследствии отклонили.

