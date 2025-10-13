Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»

«Атмосфера кино» и Кинокомпания братьев Андреасян представили трейлер фильма «Домовенок Кузя-2». Премьера продолжения волшебной сказки состоится 19 марта 2026 года.



По сюжету домовенок Кузя продолжает весело жить с Наташей и ее семьей. Добрая Баба-яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став помощницей для окружающих. Неожиданно в доме Кузи и Наташи появляется загадочная гостья — девочка-домовенок Тихоня. Героям предстоит объединиться, чтобы защитить мир от злого Кощея.