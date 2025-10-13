Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»

Фото: «Атмосфера кино»

«Атмосфера кино» и Кинокомпания братьев Андреасян представили трейлер фильма «Домовенок Кузя-2». Премьера продолжения волшебной сказки состоится 19 марта 2026 года.

По сюжету домовенок Кузя продолжает весело жить с Наташей и ее семьей. Добрая Баба-яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став помощницей для окружающих. Неожиданно в доме Кузи и Наташи появляется загадочная гостья — девочка-домовенок Тихоня. Героям предстоит объединиться, чтобы защитить мир от злого Кощея. 

Видео: «Атмосфера кино»

Образ Кощея воплотит Иван Охлобыстин.  К своим ролям также вернутся: Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Марк Андреасян и другие. Кузю вновь озвучит Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.

Продюсерами проекта выступили Гевонд и Сарик Андреасяны, Тина Канделаки, Аркадий Водахов и Марина Разумова. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

Первая часть франшизы вышла в 2024 году и собрала более 1 млрд рублей за месяц с небольшим в российском прокате. Картина стала самым кассовым проектом Кинокомпании братьев Андреасян.

Игровая сказка «Домовенок Кузя» снята по книге Татьяны Александровой. По сюжету, сбежав из плена Бабы-яги (Алика Смехова), Кузя оказывается в нашем мире, где ему срочно надо отыскать волшебный сундучок, исполняющий желания и открывающийся только тем, у кого доброе сердце, и в этом ему помогают девочка Наташа (София Петрова) и ворчливый домовой Нафаня.

