В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу

Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлу Мокиру, Филиппу Агийону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года
Москвичей предупреждают о первом снеге, резком похолодании и сильных дождях
К концу XXI века из‑за глобального потепления в Китае можно будет выращивать чай по всей стране
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта
Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок
Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
adidas выйдет на рынок спецобуви
Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию

В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу

Фото: Umanoide/Unsplash

С 17 октября в Казахстане вступают в силу новые правила применения химической кастрации, сообщает Orda со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Казахстана.

«Принудительная мера будет применяться к осужденным за шесть месяцев до их освобождения из колонии. Это касается только лиц старше 18 лет, признанных виновными в сексуальных преступлениях против детей», — значится в приказе Минздрава.

Меру будут применять по решению суда. За год до освобождения сотрудники колонии должны будут отправить в суд материалы, затем проходит судебно-психиатрическая экспертиза, а специалисты определяют, осталась ли у человека склонность к сексуализированному насилию. Процедуру химической кастрации будут проводить прямо в местах лишения свободы.

В сентябре в университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами и иранцами. Правительство «Талибана» исключило из учебных программ 679 книг, из них 140 написаны женщинами, а 310 — иранскими авторами или изданы в Иране.

Под ограничения также попали 18 университетских дисциплин, признанных противоречащими шариату. В их числе: права человека, гендер и развитие, роль женщин в коммуникации.

Расскажите друзьям