В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу

С 17 октября в Казахстане вступают в силу новые правила применения химической кастрации, сообщает Orda со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Казахстана.
«Принудительная мера будет применяться к осужденным за шесть месяцев до их освобождения из колонии. Это касается только лиц старше 18 лет, признанных виновными в сексуальных преступлениях против детей», — значится в приказе Минздрава.
Меру будут применять по решению суда. За год до освобождения сотрудники колонии должны будут отправить в суд материалы, затем проходит судебно-психиатрическая экспертиза, а специалисты определяют, осталась ли у человека склонность к сексуализированному насилию. Процедуру химической кастрации будут проводить прямо в местах лишения свободы.
В сентябре в университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами и иранцами. Правительство «Талибана» исключило из учебных программ 679 книг, из них 140 написаны женщинами, а 310 — иранскими авторами или изданы в Иране.
Под ограничения также попали 18 университетских дисциплин, признанных противоречащими шариату. В их числе: права человека, гендер и развитие, роль женщин в коммуникации.