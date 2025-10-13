Hollywood Undead выступят в России в 2026 году

Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead вновь приедет в Россию с масштабными концертами в 2026 году.
Музыканты выступят 28 мая в Москве («ВТБ Арена») и 30 мая в Санкт-Петербурге («СКА Арена»).
Продажа билетов стартует 16 октября, организацией занимается агентство «Мельница».
Hollywood Undead — группа из Лос-Анджелеса, сочетающая в своих треках рэп, рок и электронику. Коллектив был основан в 2005 году и прославился благодаря дебютному альбому «Swan Songs» с хитами «Undead», «Young» и «Everywhere I Go».
За годы существования Hollywood Undead выпустили восемь студийных альбомов, среди которых «American Tragedy», «Day of the Dead» и «Hotel Kalifornia».