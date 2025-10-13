Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать

Ирландский диджей и музыкант Грэм Смит представил альбом «Music for Babies to Rave and Sleep to», рассказал District Magazine. Пластинка разделена на две части: одна энергичная, предназначенная для движения, другая умиротворяющая, созданная для успокоения.
Многие инструменты, звучащие в альбоме, ассоциируются с детством и детскими песнями, например, игрушечное пианино и калимба, но присутствует и экспериментальная электронная музыка.
По задумке автора последовательность треков на обеих сторонах пластинки отражает структуру вечера в клубе, но в форме, подходящей для малышей. Все начинается с активного движения, которое постепенно сменяется мечтательным настроением и плавно переходит к отходу ко сну.
«Альбом призван познакомить детей с разными аспектами электронной музыки: от нарастания до пика рейва и момента, когда можно прилечь вздремнуть, так что зеркальное отражение ночной гулянки полностью намеренно. Эта структура также позволила легко использовать игрушечное пианино в качестве основного инструмента для четырех треков на стороне А и калимбу для четырех треков на стороне Б», — рассказал музыкант.
Смит отмечает, что сердцебиение младенцев на 50% быстрее, чем у взрослых, и ритм его музыки это отражает. Кроме того, композиции навеяны тем, как дети взаимодействуют с инструментами. Если посадить маленького ребенка за фортепиано, то он начнет бить по клавишам, тереть их и стучать по ним, а не пытаться извлечь осмысленный звук.
В августе в серии Rockabye Baby вышел альбом с колыбельными версиями песен Билли Айлиш. В него вошли 13 треков, среди которых «Bury a Friend», «Lunch» и «Happier Than Ever». Оригинальные композиции переработаны с помощью глокеншпилей, ксилофонов и меллотронов, придающих им умиротворяющее звучание.