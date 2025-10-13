Рэпер Benny the Butcher выступит в России

Американский рэпер Benny the Butcher, один из ключевых участников буффальского объединения Griselda, впервые приедет в Россию с сольными концертами.
Выступления состоятся 11 ноября в Петербурге (Base SPB) и 12 ноября в Москве (Atmosphere). Специальными гостями шоу станут российские артисты Словетский и Lord Polo.
Benny the Butcher — один из основателей коллектива Griselda Records, в который также входят Westside Gunn и Conway the Machine. Он известен классическим бумбэп-звучанием и коллаборациями с Jay-Z, Nas, Freddie Gibbs и другими звездами хип-хопа.