Рэпер Benny the Butcher выступит в России

Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлу Мокиру, Филиппу Агийону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года
Москвичей предупреждают о первом снеге, резком похолодании и сильных дождях
К концу XXI века из‑за глобального потепления в Китае можно будет выращивать чай по всей стране
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта
Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок
Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
adidas выйдет на рынок спецобуви
Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию

Рэпер Benny the Butcher выступит в России

Фото: @BennytheButcher

Американский рэпер Benny the Butcher, один из ключевых участников буффальского объединения Griselda, впервые приедет в Россию с сольными концертами.

Выступления состоятся 11 ноября в Петербурге (Base SPB) и 12 ноября в Москве (Atmosphere). Специальными гостями шоу станут российские артисты Словетский и Lord Polo.

Benny the Butcher — один из основателей коллектива Griselda Records, в который также входят Westside Gunn и Conway the Machine. Он известен классическим бумбэп-звучанием и коллаборациями с Jay-Z, Nas, Freddie Gibbs и другими звездами хип-хопа.

Расскажите друзьям