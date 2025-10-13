Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»

Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер исторического мини-сериала «Смерть от молнии». Все четыре эпизода станут доступны онлайн 6 ноября.

Сюжет разворачивается вокруг американских выборов 1880 года. Двадцатого президента США Джеймса Гарфилда через несколько месяцев после вступления в должность убивает проповедник Шарль Гито. Убийца был убежден, что именно он привел Гарфилда к победе, и требовал за это пост консула. «Однажды мое имя станет известным. Через много лет нас будут судить по тому, что мы делаем сейчас», — звучит в трейлере голос Гито. Он решает, что президент собирается уничтожить Республиканскую партию, — и начинает готовиться к покушению. 

Президента сыграл Майкл Шеннон, известный по картинам «Форма воды» и «Достать ножи». Роль его убийцы исполнил Мэттью МакФэдьен — мистер Дарси из «Гордости и предубеждения» Джо Райта.

В шоу также сыграли Кристина Грейс Шарко («Континенталь»), Лаура Маркус («Пристань»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Бетти Гилпин («Сестра Джеки»), Брэдли Уитфорд («Зов предков»), Ши Уигэм («F1») и другие.

Режиссером всех эпизодов мини-сериала выступил Мэтт Росс, ранее работавший над «Капитаном Фантастиком» с Вигго Мортенсеном. Сценаристом и шоураннером стал Майк Маковски, известный по «Безупречному» и «Я думаю, теперь мы одни».

Дату премьеры «Смерти от молнии» Netflix объявил еще в августе. Тогда же кинокомпания представила постер, напоминающий американский флаг. Однако красные полоски на нем ломаются и исходят из президента Джеймса Гарфилда.

