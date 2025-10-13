Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»

Сюжет разворачивается вокруг американских выборов 1880 года. Двадцатого президента США Джеймса Гарфилда через несколько месяцев после вступления в должность убивает проповедник Шарль Гито. Убийца был убежден, что именно он привел Гарфилда к победе, и требовал за это пост консула. «Однажды мое имя станет известным. Через много лет нас будут судить по тому, что мы делаем сейчас», — звучит в трейлере голос Гито. Он решает, что президент собирается уничтожить Республиканскую партию, — и начинает готовиться к покушению.