Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон

Marvel объявила, что анимационный сериал «Люди Икс ’97» получит третий сезон. Студия также заявила, что второй сезон выйдет на Disney+ летом 2026 года.
Посетителям Comic Con показали первый трейлер грядущего сезона. В ролике вернулся культовый злодей Апокалипсис. Тем временем главные герои Росомаха, Циклоп, Джин Грей, Джубили, Ночной Змей и другие оказались разбросаны по времени и пытаются найти путь обратно в 1990-е годы.
Первый сезон «Людей Икс ’97» вышел весной 2024 года и продолжил историю популярного мультсериала 1990-х «Люди Икс». Новая версия получила отличные отзывы от зрителей и критиков.
Сюжет проекта разворачивается после событий оригинала. После исчезновения профессора Чарльза Ксавье команду возглавляет Магнето, но вскоре выясняется, что Ксавье жив и находится среди инопланетной расы ши’ар.
После возвращения на Землю он помогает Людям Икс победить гибрид человека и робота Бастиона, однако победа оборачивается новой катастрофой. Герои оказываются разбросаны во времени. Циклоп и Джин Грей застряли в 3960 году, а Разбойница, Зверь, Ночной Змей, Магнето и сам Ксавье попали в Древний Египет, где встретили молодого Апокалипсиса.