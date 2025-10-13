Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон

Посетителям Comic Con показали первый трейлер грядущего сезона. В ролике вернулся культовый злодей Апокалипсис. Тем временем главные герои Росомаха, Циклоп, Джин Грей, Джубили, Ночной Змей и другие оказались разбросаны по времени и пытаются найти путь обратно в 1990-е годы.