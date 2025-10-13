Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон

Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлу Мокиру, Филиппу Агийону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца
В Казахстане осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода на свободу
Ирландский диджей создал альбом для младенцев, под который можно танцевать на рейве и засыпать
Мэттью МакФэдьен готовится к нападению на президента в трейлере «Смерти от молнии»
Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году
Marvel показала большой трейлер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года
Москвичей предупреждают о первом снеге, резком похолодании и сильных дождях
К концу XXI века из‑за глобального потепления в Китае можно будет выращивать чай по всей стране
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта
Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок
Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
adidas выйдет на рынок спецобуви
Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики

Marvel продлила анимационный сериал «Люди Икс ’97» на третий сезон

Фото: Marvel

Marvel объявила, что анимационный сериал «Люди Икс ’97» получит третий сезон. Студия также заявила, что второй сезон выйдет на Disney+ летом 2026 года.

Посетителям Comic Con показали первый трейлер грядущего сезона. В ролике вернулся культовый злодей Апокалипсис. Тем временем главные герои Росомаха, Циклоп, Джин Грей, Джубили, Ночной Змей и другие оказались разбросаны по времени и пытаются найти путь обратно в 1990-е годы.

Первый сезон «Людей Икс ’97» вышел весной 2024 года и продолжил историю популярного мультсериала 1990-х «Люди Икс». Новая версия получила отличные отзывы от зрителей и критиков.

Сюжет проекта разворачивается после событий оригинала. После исчезновения профессора Чарльза Ксавье команду возглавляет Магнето, но вскоре выясняется, что Ксавье жив и находится среди инопланетной расы ши’ар.

После возвращения на Землю он помогает Людям Икс победить гибрид человека и робота Бастиона, однако победа оборачивается новой катастрофой. Герои оказываются разбросаны во времени. Циклоп и Джин Грей застряли в 3960 году, а Разбойница, Зверь, Ночной Змей, Магнето и сам Ксавье попали в Древний Египет, где встретили молодого Апокалипсиса.

Расскажите друзьям