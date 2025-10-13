Warner Bros. отклонила предложение Paramount о слиянии. Сумму сделки посчитали слишком низкой

Warner Bros. Discovery отказалась от первоначального предложения Paramount Skydance о покупке, посчитав предложенную сумму слишком низкой. Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Paramount оценила Warner Bros. примерно в 20 долларов за акцию.
По данным инсайдеров, глава Paramount Дэвид Эллисон (сын миллиардера Ларри Эллисона) рассматривает несколько вариантов, чтобы продолжить переговоры. Среди них — повышение ставки, обращение напрямую к акционерам Warner Bros. или привлечение финансирования через партнера.
Ранее CNBC сообщал, что компании уже ведут переговоры, но не могут договориться о цене. Эллисон возглавил Paramount после слияния со своей студией Skydance Media. Сейчас компания ведет переговоры с Apollo Global Management о финансовой поддержке сделки.
Тем временем Warner Bros. готовится разделиться на два бизнеса. Один сосредоточится на кабельных телеканалах, другой — на производстве фильмов и стриминге. Сделку планируют завершить в 2026 году, и значительная часть долгов компании перейдет к телевизионному подразделению.