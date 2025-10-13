Рэпер Benny the Butcher выступит в России
Cериал «Квест Вижена» с Полом Беттани выйдет в 2026 году

Фото: Marvel

На Comic Con в Нью-Йорке студия Marvel официально представила новый сериал «Квест Вижена», который выйдет на Disney+ в 2026 году. Главную роль вновь исполнит Пол Беттани.

Проект станет заключительной частью трилогии, начатой сериалом «ВандаВижен» и сиквелом «Это все Агата». Шоураннером выступит Терри Маталас («Звездный путь: Пикар»).

На презентации Marvel также показала первые кадры из сериала, подтвердив участие Джеймса Спейдера, который вновь озвучит Альтрона, а также Джеймса Д’Арси (Джарвис), Орлы Брейди (Пятница) и Эмили Хэмпшир (Эдит).

По словам Беттани, сюжет сосредоточится на Белом Вижене после событий «ВандаВижен». Герой попытается восстановить связь со своими воспоминаниями и понять, кем он стал после объединения с воспоминаниями Красного Вижена.

Глава Marvel Television Брэд Уиндербаум отметил, что «Квест Вижена» будет тесно связан с общей вселенной Marvel и станет важным элементом будущих историй студии.

