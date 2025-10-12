Студия Marvel представила большой трейлер сериала «Чудо-человек». Главную роль в нем исполнил Яхья Абдул-Матин II. Премьера шоу состоится 27 января 2026 года на стриминговом сервисе Disney+.
В центре сюжета — голливудский актер Саймон Уильямс, который получает необычные способности. Он становится Чудо-человеком, а позднее и членом команды Мстителей.
Видео: Marvel Entertainment
В актерский состав сериала также вошли Эд Харрис («Мир Дикого Запада»), Бен Кингсли («Список Шиндлера») и Лорен Глэйзер («Исчезнувшая»). Шоураннером проекта выступил Эндрю Гест («Бруклин 9-9»).
«Чудо-человека» снял Дестин Дэниел Креттон. Сценаристом стал Эндрю Гест. Сам персонаж Чудо-человека появился в комиксах Marvel еще в 1964 году.