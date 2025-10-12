Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Москвичей предупреждают о первом снеге, резком похолодании и сильных дождях
К концу XXI века из‑за глобального потепления в Китае можно будет выращивать чай по всей стране
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта
Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок
Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»

Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

Фото: @kusok_kirla

Студия New Line объявила дату выхода фильма ужасов «Они убьют тебя»  режиссера «Папа, сдохни» Кирилла Соколова. Премьера картины состоится 27 марта 2026 года, пишет Deadline.

Картина рассказывает о женщине, которая устраивается домработницей в таинственный небоскреб в Нью-Йорке, не подозревая, что уже несколько лет его жильцы пропадают при загадочных обстоятельствах. В официальном пресс-релизе ленту называют «пугающим хоррором с элементами черного юмора».

Главные роли в «Они убьют тебя» сыграли Зази Битц («Джокер»), звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон и обладательница премии «Оскар» Патриша Аркетт («Эд Вуд», «Разделение»). Фильм начали снимать в середине сентября прошлого года.

Сценарий ленты написали Соколов и Алекс Литвак («Хищники», «Мушкетеры»). Продюсерами стали Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Дэн Каган («Собиратель душ»), Расселл Акерман, Джон Шенфелдер и Карл Хампе.
Картину разработала компания Nocrutna Pictures, созданная телесетью Skydance, а также Энди и Барбарой Мускьетти. 

«Под вывеской Nocturna мы рады представить весь спектр эмоций, присущих нашим фильмам: сердечность, юмор и ужас», — говорилось в заявлении Мускьетти. Для Соколова «Они убьют тебя» станет первым проектом в Голливуде.

Расскажите друзьям