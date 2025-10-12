Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

Студия New Line объявила дату выхода фильма ужасов «Они убьют тебя» режиссера «Папа, сдохни» Кирилла Соколова. Премьера картины состоится 27 марта 2026 года, пишет Deadline.
Картина рассказывает о женщине, которая устраивается домработницей в таинственный небоскреб в Нью-Йорке, не подозревая, что уже несколько лет его жильцы пропадают при загадочных обстоятельствах. В официальном пресс-релизе ленту называют «пугающим хоррором с элементами черного юмора».
Главные роли в «Они убьют тебя» сыграли Зази Битц («Джокер»), звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон и обладательница премии «Оскар» Патриша Аркетт («Эд Вуд», «Разделение»). Фильм начали снимать в середине сентября прошлого года.
Сценарий ленты написали Соколов и Алекс Литвак («Хищники», «Мушкетеры»). Продюсерами стали Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Дэн Каган («Собиратель душ»), Расселл Акерман, Джон Шенфелдер и Карл Хампе.
Картину разработала компания Nocrutna Pictures, созданная телесетью Skydance, а также Энди и Барбарой Мускьетти.
«Под вывеской Nocturna мы рады представить весь спектр эмоций, присущих нашим фильмам: сердечность, юмор и ужас», — говорилось в заявлении Мускьетти. Для Соколова «Они убьют тебя» станет первым проектом в Голливуде.