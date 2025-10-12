Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года

Картина рассказывает о женщине, которая устраивается домработницей в таинственный небоскреб в Нью-Йорке, не подозревая, что уже несколько лет его жильцы пропадают при загадочных обстоятельствах. В официальном пресс-релизе ленту называют «пугающим хоррором с элементами черного юмора».