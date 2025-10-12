Москвичей предупреждают о первом снеге, резком похолодании и сильных дождях

«В первый день недели на Москву обрушится центр циклона. Будет пасмурно и очень дождливо — выпадет до 17–22 миллиметров, местами до 22–27 миллиметров (около трети месячной нормы) при норме всего октября 70 миллиметров. Местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние (дождь с мокрым снегом)», — сказал синоптик.