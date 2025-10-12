Москвичей предупреждают о первом снеге, резком похолодании и сильных дождях

В понедельник, 13 октября, в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков. В городе пройдет дождь, местами со снегом, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В первый день недели на Москву обрушится центр циклона. Будет пасмурно и очень дождливо — выпадет до 17–22 миллиметров, местами до 22–27 миллиметров (около трети месячной нормы) при норме всего октября 70 миллиметров. Местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние (дождь с мокрым снегом)», — сказал синоптик.
При этом в городе заметно похолодает — температура воздуха ночью составит от 3 до 5 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов тепла.
Горожан просят быть внимательными и осторожными, не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями.
Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, не парковать машины рядом с деревьями.
В чрезвычайной ситуации москвичам советуют звонить в экстренные службы по единому номеру 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве +7 (495) 637 31 01.
«Вся неделя будет по-октябрьски холодная и ненастная. В небе появятся мокрые „белые мухи“. Одевайтесь тепло и не забывайте зонты», — подчеркнул Тишковец.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова говорила, что первый снег в Москве может выпасть в конце октября, предположительно, 30 или 31 числа. По словам синоптика, это показывали все прогнозные модели.