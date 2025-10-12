К концу XXI века из‑за глобального потепления в Китае можно будет выращивать чай по всей стране

Пока оптимальные условия для выращивания чая сохраняются на юге Китая, но в будущем ситуация изменится. В частности, в регионах Цзяннань, Цзянбэй и Юньнань площади, пригодные для выращивания чая, увеличатся на 17–23%. Со временем чайные плантации сместятся севернее, чем расположены сегодня.