К концу XXI века из‑за глобального потепления в Китае можно будет выращивать чай по всей стране

Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Хоррор Кирилла Соколова «Они убьют тебя» выйдет в прокат 27 марта 2026 года
Москвичей предупреждают о первом снеге, резком похолодании и сильных дождях
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта
Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок
Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»

К концу XXI века из‑за глобального потепления в Китае можно будет выращивать чай по всей стране

Фото: Rawpixel/Freepik

К 2090 году в Китае появится примерно 137 тыс. квадратных километров новых территорий, пригодных для выращивания чая, выяснили ученые из Юго-западного университета. Причина кроется в глобальном потеплении и изменении климата. Результаты исследования опубликовал журнал Plos One. Основные тезисы пересказал N+1.

Пока оптимальные условия для выращивания чая сохраняются на юге Китая, но в будущем ситуация изменится. В частности, в регионах Цзяннань, Цзянбэй и Юньнань площади, пригодные для выращивания чая, увеличатся на 17–23%. Со временем чайные плантации сместятся севернее, чем расположены сегодня.

© Иллюстрация: Wenqi Zhang, Lisha Yang, Yanxia Wang/Plos One

Однако у расширения плантаций есть и обратная сторона: многие новые территории, подходящие для чая, в настоящее время покрыты лесами. Чтобы минимизировать ущерб для существующих экосистем, ученые предлагают отдавать под плантации только деградированные леса и создавать специальные лесо- и водоохранные зоны.

Тем временем в Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика-пирамидки Lipton. В ассортименте несколько вариантов ароматов: классический черный чай, зеленый чай, чай с молоком, зеленое яблоко и другие.

Расскажите друзьям