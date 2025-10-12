К концу XXI века из‑за глобального потепления в Китае можно будет выращивать чай по всей стране

К 2090 году в Китае появится примерно 137 тыс. квадратных километров новых территорий, пригодных для выращивания чая, выяснили ученые из Юго-западного университета. Причина кроется в глобальном потеплении и изменении климата. Результаты исследования опубликовал журнал Plos One. Основные тезисы пересказал N+1.
Пока оптимальные условия для выращивания чая сохраняются на юге Китая, но в будущем ситуация изменится. В частности, в регионах Цзяннань, Цзянбэй и Юньнань площади, пригодные для выращивания чая, увеличатся на 17–23%. Со временем чайные плантации сместятся севернее, чем расположены сегодня.
Однако у расширения плантаций есть и обратная сторона: многие новые территории, подходящие для чая, в настоящее время покрыты лесами. Чтобы минимизировать ущерб для существующих экосистем, ученые предлагают отдавать под плантации только деградированные леса и создавать специальные лесо- и водоохранные зоны.
Тем временем в Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика-пирамидки Lipton. В ассортименте несколько вариантов ароматов: классический черный чай, зеленый чай, чай с молоком, зеленое яблоко и другие.