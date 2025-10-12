Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория

Фото: Freepik/Freepik

Токио был признан самым популярным крупным городом, а Виктория — самым любимым маленьким городом читателей издания Condé Nast Traveler. Рейтинг составили на основании более 750 тыс. голосов.

Топ малых городов возглавила Виктория в Канаде, куда обычно приезжают на один день из Ванкувера. Туристы отмечают возможности для отдыха на природе, паромную переправу через залив Сварц-Бэй и спа-отели.

На втором месте расположился Пуэрто-Вальярта в Мексике, который ассоциируется с пляжами, барами и круизными лайнерами. За ним следует Флоренция в Италии, которую ценят за искусство, архитектуру и культуру. В пятерку лидеров также вошли Люцерн в Швейцарии и Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике.

Среди крупных городов победу одержал Токио. Столица Японии покорила путешественников сочетанием современных небоскребов и древних храмов, а также самой большой в мире концентрацией ресторанов со звездой Мишлен. 

Второе место занял другой японский город — Киото. На третьем месте оказался Кейптаун в ЮАР, на четвертом — Сингапур. Топ-5 замыкает Сеул, столица Южной Кореи.

Топ-10 маленьких городов:

  1. Виктория, Канада
  2. Пуэрто-Вальярта, Мексика
  3. Флоренция, Италия
  4. Люцерн, Швейцария
  5. Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика
  6. Сан-Себастьян, Испания
  7. Голуэй, Ирландия
  8. Пальма-де-Мальорка, Испания
  9. Валлетта, Мальта
  10.  Хобарт, Тасмания, Австралия

Топ-10 больших городов:

  1. Токио, Япония
  2. Киото, Япония
  3. Кейптаун, ЮАР
  4. Сингапур
  5. Сеул, Южная Корея
  6. Париж, Франция
  7. Ванкувер, Канада
  8. Эдинбург, Шотландия
  9. Монреаль, Канада
  10. Пномпень, Камбоджа
