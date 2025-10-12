Токио был признан самым популярным крупным городом, а Виктория — самым любимым маленьким городом читателей издания Condé Nast Traveler. Рейтинг составили на основании более 750 тыс. голосов.
Топ малых городов возглавила Виктория в Канаде, куда обычно приезжают на один день из Ванкувера. Туристы отмечают возможности для отдыха на природе, паромную переправу через залив Сварц-Бэй и спа-отели.
На втором месте расположился Пуэрто-Вальярта в Мексике, который ассоциируется с пляжами, барами и круизными лайнерами. За ним следует Флоренция в Италии, которую ценят за искусство, архитектуру и культуру. В пятерку лидеров также вошли Люцерн в Швейцарии и Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике.
Среди крупных городов победу одержал Токио. Столица Японии покорила путешественников сочетанием современных небоскребов и древних храмов, а также самой большой в мире концентрацией ресторанов со звездой Мишлен.
Второе место занял другой японский город — Киото. На третьем месте оказался Кейптаун в ЮАР, на четвертом — Сингапур. Топ-5 замыкает Сеул, столица Южной Кореи.
Топ-10 маленьких городов:
- Виктория, Канада
- Пуэрто-Вальярта, Мексика
- Флоренция, Италия
- Люцерн, Швейцария
- Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика
- Сан-Себастьян, Испания
- Голуэй, Ирландия
- Пальма-де-Мальорка, Испания
- Валлетта, Мальта
- Хобарт, Тасмания, Австралия
Топ-10 больших городов:
- Токио, Япония
- Киото, Япония
- Кейптаун, ЮАР
- Сингапур
- Сеул, Южная Корея
- Париж, Франция
- Ванкувер, Канада
- Эдинбург, Шотландия
- Монреаль, Канада
- Пномпень, Камбоджа