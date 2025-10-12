На втором месте расположился Пуэрто-Вальярта в Мексике, который ассоциируется с пляжами, барами и круизными лайнерами. За ним следует Флоренция в Италии, которую ценят за искусство, архитектуру и культуру. В пятерку лидеров также вошли Люцерн в Швейцарии и Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике.