Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта

«Сейчас я пишу [сценарий], но это не один из [фильмов франшизы „Достать ножи“]. Это нечто совершенно другое, оригинальная вещь. На самом деле, после съемок фильма „Достать ножи: Проснись, мертвец“ я чувствую прилив сил, но это уже третья картина подряд. Вероятно, будет полезно увидеться с другими людьми».