Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок
Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс

Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта

Фото: The Space Western of the Southwest

Американский режиссер Райан Джонсон планирует сделать перерыв в работе над франшизой «Достать ножи». Сейчас он работает над сценарием нового проекта, не связанного с историей Бенуа Блана. Об этом сообщает издание Deadline.

«Сейчас я пишу [сценарий], но это не один из [фильмов франшизы „Достать ножи“]. Это нечто совершенно другое, оригинальная вещь. На самом деле, после съемок фильма „Достать ножи: Проснись, мертвец“ я чувствую прилив сил, но это уже третья картина подряд. Вероятно, будет полезно увидеться с другими людьми».

Он также поделился деталями готовящейся картины «Достать ножи: Проснись, мертвец». По словам режиссера, в этот раз фильм близок традиционной структуре детективного романа, книгам Агаты Кристи: в первом акте зритель знакомится со всеми подозреваемыми и встречает протагониста, который не является детективом. Затем происходит убийство, и появляется детектив.

На 50-м кинофестивале в Торонто третья часть серии Райана Джонсона заняла третье место в основном конкурсе. Главную награду «People’s Choice Award» получил фильм «Хамнет» Хлои Чжао. Второе место занял «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.

Недавно также вышел трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». По сюжету Бенуа Блан расследует убийство в небольшом городке и объединяется с местным шефом полиции Джеральдин Скотт.

Расскажите друзьям