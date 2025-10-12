Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта

Американский режиссер Райан Джонсон планирует сделать перерыв в работе над франшизой «Достать ножи». Сейчас он работает над сценарием нового проекта, не связанного с историей Бенуа Блана. Об этом сообщает издание Deadline.
«Сейчас я пишу [сценарий], но это не один из [фильмов франшизы „Достать ножи“]. Это нечто совершенно другое, оригинальная вещь. На самом деле, после съемок фильма „Достать ножи: Проснись, мертвец“ я чувствую прилив сил, но это уже третья картина подряд. Вероятно, будет полезно увидеться с другими людьми».
Он также поделился деталями готовящейся картины «Достать ножи: Проснись, мертвец». По словам режиссера, в этот раз фильм близок традиционной структуре детективного романа, книгам Агаты Кристи: в первом акте зритель знакомится со всеми подозреваемыми и встречает протагониста, который не является детективом. Затем происходит убийство, и появляется детектив.
На 50-м кинофестивале в Торонто третья часть серии Райана Джонсона заняла третье место в основном конкурсе. Главную награду «People’s Choice Award» получил фильм «Хамнет» Хлои Чжао. Второе место занял «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.
Недавно также вышел трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». По сюжету Бенуа Блан расследует убийство в небольшом городке и объединяется с местным шефом полиции Джеральдин Скотт.