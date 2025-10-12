Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок

Греческий режиссер Йоргос Лантимос в интервью Variety раскрыл детали своего метода работы с актерами. Когда он понимает, что какое-то выражение лица не работает, то передразнивает его. По словам режиссера, такие действия особенно раздражают Эмму Стоун.
«Я пародирую только ее неудачные дубли. Я такой: „Ты сказала это вот так…“ — а она в ответ: „Ладно, тебе не нужно это изображать!“ Но это ее очень раздражает», — рассказал Лантимос.
Режиссер также рассказал о своей ненависти к промо-турам. Они могут занимать до полугода — столько же, сколько уходит на съемки и монтаж. В шутку он предложил создать ИИ-аватар, который будет давать интервью вместо него.
«Я хочу, чтобы люди посмотрели фильм. <…> Но ходить повсюду, пока меня фотографируют, и рассказывать людям что-то, — не моя страсть. Я просто думаю: разве нет другого способа? Ты садишься со своей командой, и они рассказывают тебе об этом интервью, о том интервью, а я спрашиваю: нельзя ли просто убрать некоторые из них? Во всех я буду одно и то же повторять тысячу раз. Я не помню, что я сказал, и путаюсь. Но это большая часть работы», — пояснил Лантимос.
«Бугония» стала четвертым совместным проектом Лантимоса и Стоун. Ранее они работали над «Фавориткой», «Видами доброты» и «Бедными-несчастными». За роль в последнем Стоун получила «Оскар» за лучшую женскую роль.
Премьера «Бугонии» состоялась на Венецианском кинофестивале, в зарубежных кинотеатрах фильм появится 31 октября. По сюжету бизнесвумен Мишель Фулер (Эмма Стоун) похищают Тедди (Джесси Племонс) и Дон (Эйдан Делбис), одержимые теориями заговора. Они принимают ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю. В последнем трейлере заложники бреют налысо Эмму Стоун.