Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта
Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс

Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок

Фото: Elisabetta A. Villa/Getty Images

Греческий режиссер Йоргос Лантимос в интервью Variety раскрыл детали своего метода работы с актерами. Когда он понимает, что какое-то выражение лица не работает, то передразнивает его. По словам режиссера, такие действия особенно раздражают Эмму Стоун.

«Я пародирую только ее неудачные дубли. Я такой: „Ты сказала это вот так…“ — а она в ответ: „Ладно, тебе не нужно это изображать!“ Но это ее очень раздражает», — рассказал Лантимос.

Режиссер также рассказал о своей ненависти к промо-турам. Они могут занимать до полугода — столько же, сколько уходит на съемки и монтаж. В шутку он предложил создать ИИ-аватар, который будет давать интервью вместо него.

«Я хочу, чтобы люди посмотрели фильм. <…> Но ходить повсюду, пока меня фотографируют, и рассказывать людям что-то, — не моя страсть. Я просто думаю: разве нет другого способа? Ты садишься со своей командой, и они рассказывают тебе об этом интервью, о том интервью, а я спрашиваю: нельзя ли просто убрать некоторые из них? Во всех я буду одно и то же повторять тысячу раз. Я не помню, что я сказал, и путаюсь. Но это большая часть работы», — пояснил Лантимос.

«Бугония» стала четвертым совместным проектом Лантимоса и Стоун. Ранее они работали над «Фавориткой», «Видами доброты» и «Бедными-несчастными». За роль в последнем Стоун получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Премьера «Бугонии» состоялась на Венецианском кинофестивале, в зарубежных кинотеатрах фильм появится 31 октября. По сюжету бизнесвумен Мишель Фулер (Эмма Стоун) похищают Тедди (Джесси Племонс) и Дон (Эйдан Делбис), одержимые теориями заговора. Они принимают ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю. В последнем трейлере заложники бреют налысо Эмму Стоун.

Расскажите друзьям