Премьер-министр Армении Никол Пашинян записал видео, в котором задумчиво слушает Земфиру*

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором серьезно сидит в кабинете и слушает песню «П. М. М. Л.» российской рок-певицы Земфиры.
На строчке «Прости меня, моя любовь» политик поворачивается к камере с печальным взглядом. На настоящий момент видео набрало более 2,9 млн просмотров и более 140 тыс. оценок «нравится».
Для Пашиняна такие публикации — уже традиция. Он регулярно выкладывает утренние видео с пожеланиями доброго дня. В них премьер-министр может работать в кабинете, показывать вид на Ереван или складывать руки в форме сердца. Например, он уже публиковал видео под песни «Formidable» француза Stromae, «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого и «Cheek to Cheek» Фреда Астера.
Такие форматы, как рилсы и использование популярной музыки, стали одним из знаковых изменений современного инстаграма**. Недавно «Афиша Daily» подготовила материал о том, как эта социальная сеть трансформировалась за 15 лет существования и как эти изменения повлияли на пользователей.
* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.
** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.