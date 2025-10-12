Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта
Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок
Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян записал видео, в котором задумчиво слушает Земфиру*

Фото: @nikolpashinyan_official

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором серьезно сидит в кабинете и слушает песню «П. М. М. Л.» российской рок-певицы Земфиры.

На строчке «Прости меня, моя любовь» политик поворачивается к камере с печальным взглядом. На настоящий момент видео набрало более 2,9 млн просмотров и более 140 тыс. оценок «нравится».

Видео: @nikolpashinyan_official

Для Пашиняна такие публикации — уже традиция. Он регулярно выкладывает утренние видео с пожеланиями доброго дня. В них премьер-министр может работать в кабинете, показывать вид на Ереван или складывать руки в форме сердца. Например, он уже публиковал видео под песни «Formidable» француза Stromae, «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого и «Cheek to Cheek» Фреда Астера.

Такие форматы, как рилсы и использование популярной музыки, стали одним из знаковых изменений современного инстаграма**. Недавно «Афиша Daily» подготовила материал о том, как эта социальная сеть трансформировалась за 15 лет существования и как эти изменения повлияли на пользователей.

* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.

**  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям