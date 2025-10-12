Премьер-министр Армении Никол Пашинян записал видео, в котором задумчиво слушает Земфиру*

Для Пашиняна такие публикации — уже традиция. Он регулярно выкладывает утренние видео с пожеланиями доброго дня. В них премьер-министр может работать в кабинете, показывать вид на Ереван или складывать руки в форме сердца. Например, он уже публиковал видео под песни «Formidable» француза Stromae, «Все не так, ребята» Владимира Высоцкого и «Cheek to Cheek» Фреда Астера.