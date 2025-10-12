Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Самый любимый туристами большой город — Токио, маленький — канадская Виктория
Райан Джонсон собирается взять перерыв от серии «Достать ножи» ради нового проекта
Йоргос Лантимос признался, что передразнивает Эмму Стоун во время съемок
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс

Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части

Фото: New Line Cinema

New Line приступила к разработке фильма «Мортал Комбат-3» еще до выхода сиквела. Сценаристом проекта станет Джереми Слейтер, который работал над второй частью франшизы, пишет Deadline.

По данным источников, Warner Bros. очень воодушевлена вторым фильмом, премьеру которого перенесли с 24 октября 2025 года на 15 мая 2026 года. Первый трейлер сиквела набрал 107 миллионов просмотров за 24 часа, установив рекорд. Подробности сюжета третьего фильма не разглашаются.

«Мортал Комбат» вышел в апреле 2021-го и заработал в прокате 84,4 млн. Сюжет сиквела продолжает историю оригинала 2021 года: Шан Цзун (Чинь Хань) пытается уничтожить чемпионов Земли до начала десятого турнира. По словам сценариста Джереми Слейтера, в новой части зрителей ждет настоящий турнир Mortal Kombat. Туда отправятся как герои первой части ― Джонни Кейдж (Карл Урбан), Лю Кан (Луди Лин), Джакс (Микад Брукс), Соня Блейд (Джессика МакНэми), — так и новички ― Китана (Аделина Рудольф), Джейд (Тати Габриель), Куан Чи (Деймон Херриман) и Шао Кан (Мартин Форд).

Слейтер говорил, что посещал тестовые показы «Мортал Комбат-2», на которых фанаты реагировали на фильм так же, как он сам реагировал на «Мстителей: Финал»: «Они кричали и вскакивали с мест. Каждая шутка попадала в точку, и они были в восторге. Это один из лучших моментов в моей жизни».

