Студия New Line анонсировала фильм «Мортал Комбат-3» еще до выхода второй части

New Line приступила к разработке фильма «Мортал Комбат-3» еще до выхода сиквела. Сценаристом проекта станет Джереми Слейтер, который работал над второй частью франшизы, пишет Deadline.
«Мортал Комбат» вышел в апреле 2021-го и заработал в прокате 84,4 млн. Сюжет сиквела продолжает историю оригинала 2021 года: Шан Цзун (Чинь Хань) пытается уничтожить чемпионов Земли до начала десятого турнира. По словам сценариста Джереми Слейтера, в новой части зрителей ждет настоящий турнир Mortal Kombat. Туда отправятся как герои первой части ― Джонни Кейдж (Карл Урбан), Лю Кан (Луди Лин), Джакс (Микад Брукс), Соня Блейд (Джессика МакНэми), — так и новички ― Китана (Аделина Рудольф), Джейд (Тати Габриель), Куан Чи (Деймон Херриман) и Шао Кан (Мартин Форд).
Слейтер говорил, что посещал тестовые показы «Мортал Комбат-2», на которых фанаты реагировали на фильм так же, как он сам реагировал на «Мстителей: Финал»: «Они кричали и вскакивали с мест. Каждая шутка попадала в точку, и они были в восторге. Это один из лучших моментов в моей жизни».