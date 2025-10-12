Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех

Пользователи тиктока обнуражили, что в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» в одной из сцен исполнитель главной роли Роберт Паттинсон на секунду выходит из образа и не может сдержать смех. Этот кадр остался в финальной версии картины.
В сцене вампир Эдвард отворачивается к окну от беременной Беллы Свон — и в этот миг на лице Паттинсона появляется ухмылка, будто он пытается скрыть свой смех.
Фильмы из серии «Сумерки», снятые по романам Стефани Майер, выходили в прокат в 2008–2012 годах. При бюджете в 37 млн долларов первая часть собрала в мировом прокате 393 млн. Последняя книга — «Солнце полуночи», в которой события оригинальных «Сумерек» описаны от лица Эдварда, — вышла в 2020 году.
Ренессанс «Сумерек» набирает обороты, особенно осенью: Crocs выпустил две пары сабо и много вариантов джиббитсов, все части фильмов нелегально покажут в российском прокате. Автор книг Стефани Майер же недавно призналась, что на месте Беллы выбрала бы оборотня, а не вампира.