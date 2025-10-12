Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»

Фото: 20th Century Fox

Актриса Сигурни Уивер, известная по роли Эллен Рипли в серии фильмов «Чужой», рассказала, что встретилась с компанией Disney и обсудила с ней возвращение во франшизу. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Уивер отметила, что ей понравился сценарий Уолтера Хилла, сценариста «Чужого 3» и продюсера многих частей серии, в т. ч. последних: «Чужой: Завет» и «Чужой: Ромул». «Уолтер Хилл — мой очень хороший друг, и он написал [первые] 50 страниц о том, где Рипли могла бы быть сейчас, и они совершенно необыкновенны», — отозвалась Уивер.

По словам Уивер, новый сценарий — это не «беготня по вентиляционным шахтам», а история о силе, гневе и юморе Рипли. «Кроме [так и не снятого фильма] Нила [Бромкампа], я никогда не чувствовала необходимости возвращаться к этой роли. Я всегда думала: „Дайте ей отдохнуть! Дайте ей оправиться!“. Но то, что написал Уолтер, настолько… прежде всего, кажется мне очень правдивым. Это во многом о том обществе, которое готово упечь за решетку того, кто пытался помочь человечеству, но для них она — проблема, и ее прячут подальше», — рассказала Уивер.

Ранее Ридли Скотт — режиссер «Чужого» и «Чужого: Завет» — поделился, что не удовлетворен качеством современных фильмов, поэтому просто пересматривает свои старые работы.

«Сегодня снимают буквально миллионы фильмов по всему миру, и большинство из них — дерьмо. Так что я делаю вот что, и это ужасно: я начал пересматривать свои собственные фильмы, и на самом деле они действительно хороши! И к тому же они не стареют», — сказал режиссер.

