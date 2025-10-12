Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»

По словам Уивер, новый сценарий — это не «беготня по вентиляционным шахтам», а история о силе, гневе и юморе Рипли. «Кроме [так и не снятого фильма] Нила [Бромкампа], я никогда не чувствовала необходимости возвращаться к этой роли. Я всегда думала: „Дайте ей отдохнуть! Дайте ей оправиться!“. Но то, что написал Уолтер, настолько… прежде всего, кажется мне очень правдивым. Это во многом о том обществе, которое готово упечь за решетку того, кто пытался помочь человечеству, но для них она — проблема, и ее прячут подальше», — рассказала Уивер.