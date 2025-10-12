Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon
Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку
Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»

Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы

Фото: @emilynashhello

Принцесса Уэльская посетила авиабазу RAF Conigsby. Однако в соцсетях этот день запомнился не ее общением с пилотами и экипажем, а теплой беседой с юными поклонницами.

Опустившись к девочкам, Миддлтон сделала комплимент платью одной из них. «А где ваше?» — спросила принцессу маленькая собеседница. «Я сегодня не надела платье. Если бы я знала, что вы будете здесь, я бы обязательно надела платье ради вас. Прости», — ответила Миддлтон.

Видео: @emilynashhello

В конце сентября Кейт Миддлтон, принц Уильям и трое их детей посетили съемочную площадку нового сериала по «Гарри Поттеру». Они появились на станции Хогсмид, которую построили недалеко от дома королевской семьи в Большом Виндзорском парке. Принцу Луи даже удалось прокатиться на Хогвартс-экспрессе.

