Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы

Принцесса Уэльская посетила авиабазу RAF Conigsby. Однако в соцсетях этот день запомнился не ее общением с пилотами и экипажем, а теплой беседой с юными поклонницами.
Опустившись к девочкам, Миддлтон сделала комплимент платью одной из них. «А где ваше?» — спросила принцессу маленькая собеседница. «Я сегодня не надела платье. Если бы я знала, что вы будете здесь, я бы обязательно надела платье ради вас. Прости», — ответила Миддлтон.
Видео: @emilynashhello
В конце сентября Кейт Миддлтон, принц Уильям и трое их детей посетили съемочную площадку нового сериала по «Гарри Поттеру». Они появились на станции Хогсмид, которую построили недалеко от дома королевской семьи в Большом Виндзорском парке. Принцу Луи даже удалось прокатиться на Хогвартс-экспрессе.