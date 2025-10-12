Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon
Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку
Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»
В кукольном шоу Паддингтона показали наркоманом. На авторов подали в суд владельцы прав на персонажа

В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Театралы-москвичи ходят на постановки в среднем 4,6 раза за год, показал опрос ВЦИОМ. При этом частота посещений увеличивается с возрастом: если респонденты 18–34 лет бывают в театре 3,5 раза в год, то люди старше 60 лет — 5,4 раза.

Москвичи вовлечены в культурную жизнь города. За последний год 90% жителей столицы посетили хотя бы одно культурное мероприятие или учреждение.

Самым популярным видом досуга стали музеи и выставки: за год в них побывал каждый второй москвич (55%). За ними следуют мероприятия в парках и усадьбах (42%) и походы в театр (42%). На четвертом месте расположились кинотеатры (41%).

Ранее стало известно, что художественным руководителем Театра на Малой Ордынке стал режиссер, продюсер и педагог Эдуард Бояков. С декабря 2018 по ноябрь 2021 года он возглавлял МХАТ им. Горького, а в 2022 году основал в Москве Новый театр, провозгласив его принципами традиционализм, современный язык и новую актерскую антропологию.

В 2023 году Эдуард Бояков в интервью Катерине Гордеевой* высказал мнение, что женщины должны быть лишены избирательного права. По его словам, голосовать должен мужчина как глава семьи — за себя, супругу и детей.

