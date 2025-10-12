В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год

Театралы-москвичи ходят на постановки в среднем 4,6 раза за год, показал опрос ВЦИОМ. При этом частота посещений увеличивается с возрастом: если респонденты 18–34 лет бывают в театре 3,5 раза в год, то люди старше 60 лет — 5,4 раза.
Москвичи вовлечены в культурную жизнь города. За последний год 90% жителей столицы посетили хотя бы одно культурное мероприятие или учреждение.
Самым популярным видом досуга стали музеи и выставки: за год в них побывал каждый второй москвич (55%). За ними следуют мероприятия в парках и усадьбах (42%) и походы в театр (42%). На четвертом месте расположились кинотеатры (41%).
Ранее стало известно, что художественным руководителем Театра на Малой Ордынке стал режиссер, продюсер и педагог Эдуард Бояков. С декабря 2018 по ноябрь 2021 года он возглавлял МХАТ им. Горького, а в 2022 году основал в Москве Новый театр, провозгласив его принципами традиционализм, современный язык и новую актерскую антропологию.
В 2023 году Эдуард Бояков в интервью Катерине Гордеевой* высказал мнение, что женщины должны быть лишены избирательного права. По его словам, голосовать должен мужчина как глава семьи — за себя, супругу и детей.