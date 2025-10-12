В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год

Театралы-москвичи ходят на постановки в среднем 4,6 раза за год, показал опрос ВЦИОМ. При этом частота посещений увеличивается с возрастом: если респонденты 18–34 лет бывают в театре 3,5 раза в год, то люди старше 60 лет — 5,4 раза.