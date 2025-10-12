Умерла актриса Дайана Китон, известная по мелодраме «Энни Холл»

Американская актриса Дайана Китон скончалась в Калифорнии в возрасте 79 лет. Об этом сообщает издание People со ссылкой на ее представителя.
Известность пришла к Китон в 1970-е благодаря роли Кей Адамс в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы и сотрудничеству с Вуди Алленом в картинах «Спящий», «Любовь и смерть», «Манхэттен». В 1977 году картина Аллена «Энни Холл» принесла актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль. Гардероб героини имитировал стиль актрисы и утвердил последнюю в качестве иконы стиля.
Среди более поздних работ Китон — сериал Паоло Соррентино «Молодой папа», ромком «Любовь по правилам и без», фильмы «Клуб первых жен» Хью Уилсона и «Книжный клуб» Билла Холдермана. Китон не только играла в кино, но и пробовала себя в режиссуре. Например, она поставила один эпизод сериала «Твин Пикс».
У Китон осталось двое детей — дочь Декстер и сын Дюк, которых она удочерила в 1996 и 2001 годах соответственно. Актриса никогда не была замужем.
«Сегодня я подумала, что я единственная из моего поколения актрис, которая всю жизнь была одинокой женщиной. Я очень рада, что не вышла замуж. Я белая ворона. Я помню, в старшей школе один парень подошел ко мне и сказал: „Однажды ты станешь хорошей женой“. А я подумала: „Я не хочу быть женой. Нет“», — рассказала она в интервью в 2019 году.