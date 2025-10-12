Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Поклонники «Сумерек» заметили, что в одной из сцен «Рассвета» Роберт Паттинсон не смог сдержать смех
Сигурни Уивер может вернуться к роли Рипли в сиквеле «Чужого»
Кейт Миддлтон извинилась перед детьми за то, что не надела платье принцессы
В среднем москвичи ходят в театр 4–5 раз в год
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли в Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon
Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку

Умерла актриса Дайана Китон, известная по мелодраме «Энни Холл»

Фото: Fifth Season

Американская актриса Дайана Китон скончалась в Калифорнии в возрасте 79 лет. Об этом сообщает издание People со ссылкой на ее представителя.

Известность пришла к Китон в 1970-е благодаря роли Кей Адамс в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы и сотрудничеству с Вуди Алленом в картинах «Спящий», «Любовь и смерть», «Манхэттен». В 1977 году картина Аллена «Энни Холл» принесла актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль. Гардероб героини имитировал стиль актрисы и утвердил последнюю в качестве иконы стиля.

Среди более поздних работ Китон — сериал Паоло Соррентино «Молодой папа», ромком «Любовь по правилам и без»,  фильмы «Клуб первых жен» Хью Уилсона и «Книжный клуб» Билла Холдермана. Китон не только играла в кино, но и пробовала себя в режиссуре. Например, она поставила один эпизод сериала «Твин Пикс».

У Китон осталось двое детей — дочь Декстер и сын Дюк, которых она удочерила в 1996 и 2001 годах соответственно. Актриса никогда не была замужем.

«Сегодня я подумала, что я единственная из моего поколения актрис, которая всю жизнь была одинокой женщиной. Я очень рада, что не вышла замуж. Я белая ворона. Я помню, в старшей школе один парень подошел ко мне и сказал: „Однажды ты станешь хорошей женой“. А я подумала: „Я не хочу быть женой. Нет“», — рассказала она в интервью в 2019 году.

Расскажите друзьям