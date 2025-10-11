Adidas выйдет на рынок спецобуви

Бренд Adidas заключил стратегическое партнерство с компание GLO Brands B.V., чтобы выйти на рынок защитной и рабочей обуви. Об этом пишет издание PR Newswire.
Компании создадут совместную линейку под названием Аdidas pro work. Она будет предназначена для специалистов в строительстве, логистике и техническом обслуживании.
Первая коллекция выйдет в 2026 году и будет распространяться через специальных дистрибьюторов. «Вместе Adidas и GLO способны вывести на рынок лучшую в своем классе защитную обувь, в которой бескомпромиссная защита сочетается с уникальным стилем Adidas», — cказала Лорен Муни, генеральный директор GLO.
Недавно бренд Adidas создал кроссовки, посвященные Оззи Осборну. Линейку сделали в честь прощального концерта музыканта, который состоялся 5 июля в английском Бирмингеме.