Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мэла Гибсона 2004 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Ранее ожидалось, что Джеймс примет участие в проекте. Издание не уточняет причины изменений. В фильме также не появится Моника Белуччи, сыгравшая Марию Магдалину в оригинальной картине. Пока неизвестно, кто сыграет Иисуса и Марию вместо них.
Первая часть двухсерийного фильма «Страсти Христовы: Воскрешение» выйдет 26 марта 2027 года. Вторая появится через 40 дней, 6 мая 2027 года.
Фильм «Страсти Христовы» рассказывает о последних двенадцати часах из жизни Иисуса Христа. Он вышел в 2004 году и получил три номинации на премию «Оскар».