Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Adidas выйдет на рынок спецобуви
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon
Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку
Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»
В кукольном шоу Паддингтона показали наркоманом. На авторов подали в суд владельцы прав на персонажа
Фильм «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли получил разгромную оценку на Rotten Tomatoes
За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров
Гвен Стефани воссоединится с No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе

Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мэла Гибсона

Фото: Philippe Antonello/Marquis Films Ltd.

Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мэла Гибсона 2004 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ранее ожидалось, что Джеймс примет участие в проекте. Издание не уточняет причины изменений. В фильме также не появится Моника Белуччи, сыгравшая Марию Магдалину в оригинальной картине. Пока неизвестно, кто сыграет Иисуса и Марию вместо них.

Первая часть двухсерийного фильма «Страсти Христовы: Воскрешение» выйдет 26 марта 2027 года. Вторая появится через 40 дней, 6 мая 2027 года.

Фильм «Страсти Христовы» рассказывает о последних двенадцати часах из жизни Иисуса Христа. Он вышел в 2004 году и получил три номинации на премию «Оскар».

Расскажите друзьям