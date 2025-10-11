Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом. Об этом пишет People со ссылкой на подкаст «Happy Sad Confused».
«Когда я был на бейсбольном матче Доджерс, милая маленькая девочка подошла ко мне и спросила: „Можно ваш автограф?“. Я ответил: „Конечно“», — рассказал актер. Затем между ними возникло недопонимание.
«Она дала мне фотографию Бруно Марса, и я сказал: „Ой, прости, это не я“. Она замолчала, а потом она разрыдалась. После этого я взял у нее фото и подписал его „Бруно“», — добавил артист.
В начале года Рами Малека задержали полицейские-расисты. «Кто‑то в районе ограбил алкогольный магазин и украл женскую сумочку. Полицейские сказали, что вор якобы был латиноамериканцем и я подошел под описание», — рассказывал тогда он.